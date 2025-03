Grêmio: Volpi vira herói em 10 dias e rebate críticas pegando pênaltis

O goleiro Tiago Volpi chegou ao Grêmio repleto de desconfiança, mas precisou de apenas 10 dias para cair nas graças do torcedor. Após evitar um vexame na primeira fase da Copa do Brasil, o arqueiro brilhou no último sábado e colocou o Tricolor na final do Campeonato Gaúcho.

O que aconteceu

Em 10 dias, Volpi defendeu duas penalidades contra o Juventude, uma contra o São Raimundo e ainda converteu uma cobrança pela Copa do Brasil. Nos pênaltis, o Grêmio venceu o rival gaúcho por 3 a 2 e o time de Roraima por 4 a 1.

O goleiro, que chegou cercado de desconfiança, agora vive um "cenário completamente diferente". A contratação de Volpi — que defendeu o Toluca (MEX) nas duas últimas temporadas — foi criticada pela torcida Tricolor.

Depois de um mês e meio no clube, hoje o cenário é completamente diferente da minha chegada, mas isso não é sinal de nada que vai ser para sempre. Eu digo sempre que o trabalho e a provação tem que ser todos os dias, o Grêmio é uma equipe gigante, com uma história maravilhosa de goleiros e a gente tem que estar provando todos os dias para ter esse carinho imenso do torcedor tricolor. Tiago Volpi, ao Premiere

Volpi precisou justificar sua contratação logo na apresentação pelo Tricolor gaúcho. O arqueiro minimizou as críticas dos torcedores e afirmou que vive o "auge da carreira".

Eu não consigo controlar o que vem de fora. Eu consigo controlar o que está na minha cabeça, o que está no meu corpo e as coisas que eu posso fazer. O que eu vou fazer é trabalhar o mais forte possível para reverter essa situação dentro de campo. [...] Pela idade que eu tenho hoje, com 34 anos, acredito que eu viva o auge da minha carreira. Tanto no ápice técnico como no ápice físico também. Tiago Volpi

Defesa externa

O diretor de futebol Guto Peixoto saiu em defesa do goleiro e apontou "má vontade" do torcedor. Ele se posicionou após derrota tricolor para o Juventude, por 2 a 0, no início de fevereiro.

O Volpi tem todas as valias, tu pode comparar com todos os goleiros do Brasil e do exterior que ele vai bem em todos os requisitos. Ele jogou uma primeira partida, a mais difícil que tivemos até agora, com um time alternativo, e levou 2 gols, sendo que no primeiro ele faz uma defesa espetacular antes de tomar o gol. O torcedor que não observou isso tá com 'má vontade'. Ele tomou gol em um rebote que ele salvou em cima dele. Guto Peixoto, à rádio GreNal

É um baita goleiro, um baita líder, disciplinado, trabalhador. E aquele torcedor que acha que ficar fazendo barulho em rede social forte, xingando dirigente, xingando jogador, e acha que isso funciona, está completamente enganado.

Sequência do Grêmio

O Tricolor recebe o Internacional pela ida da final do Campeonato Gaúcho neste sábado, às 16h30 (de Brasília). O jogo de volta está previsto para o dia 16, no Beira-Rio.

Neste intervalo, o Grêmio enfrentará o Athletic pela segunda rodada da Copa do Brasil. A partida, definida em jogo único, será no dia 12, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).