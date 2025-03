'Tem que jogar contra eles e arbitragem', dispara Reinaldo após eliminação

Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, deixou a Neo Química Arena na bronca com a arbitragem após a eliminação nas quartas do Paulistão para o Corinthians neste domingo. O experiente defensor disse que no estádio corintiano tem que jogar contra os rivais e a arbitragem.

O que ele disse

Tem que jogar contra eles e contra a arbitragem também [na Neo Química Arena]. Poderia ter mudado o jogo, eles com uma menos e podíamos ter saído com a classificação. Perdemos, mas saímos com a cabeça erguida, fizemos um grande trabalho, um grande jogo, e se continuarmos trabalhando firme e forte vamos chegar longe no Brasileirão. Reinaldo, na zona mista da Neo Química Arena.

O lance que o Mirassol reclama aconteceu nos minutos finais da primeira etapa. Carrillo deu uma entrada dura no calcanhar de Clayson, e a árbitra Daiane Muniz só mostrou o cartão amarelo. O banco de reservas do Mirassol foi à loucura com o lance.

A equipe do interior fez uma partida digna na Neo Química Arena, mas perdeu por 2 a 0 e deu adeus ao estadual. A equipe até chegou a empatar o jogo quando estava 1 a 0, mas a arbitragem assinalou impedimento no gol de bicicleta de Lucas Ramon.

O Mirassol está na elite do futebol brasileiro e faz sua estreia no final do mês contra o Cruzeiro, fora de casa.