Stephen Curry volta a dar uma enterrada após 6 anos na NBA e diz: 'Foi a última'

Um lance inusitado foi protagonizado por um astro da NBA na rodada deste sábado da liga norte-americana de basquete. Stephen Curry, armador e grande destaque do Golden State Warriors, foi responsável por uma enterrada durante a derrota do seu time para o Philadelphia 76ers.

Apesar de ser considerado um dos maiores jogadores da história do esporte, com seus 1,88m de altura (considerado pouco para o basquete), Curry não tem o hábito de enterrar a bola no aro e sua jogada de assinatura são os arremessos de três pontos (ele é recordista em pontos de três em todos os tempos).

Por isso, o atleta de 36 anos conta nos dedos jogadas como essa em sua carreira. "Claro que lembro", disse Curry depois do jogo, ao ser perguntado sobre sua última enterrada, que aconteceu em uma partida em fevereiro de 2019. "Há seis anos. Em casa. Ala direita. No canto direito. Um pequeno corte para trás. Acho que foi um passe de KD (Kevin Durant)."

"Essa provavelmente será minha última enterrada. Esse será o último que você verá", disse ainda o armador, que revelou que foi provocado pelo assistente técnico Jerry Stackhouse antes do jogo a fazer o lance contra os Sixers.

"Ele não disse isso o ano todo. Eu não ouço isso há anos e aconteceu esta noite. Foi um comentário muito aleatório esta manhã e o fato de ter acontecido foi hilário. Mas essa provavelmente será minha última enterrada...Com certeza, vou apenas colocar a bola para cima. Custou tudo de mim para chegar lá."