Sport bate Decisão com gol de Pablo e encara o Santa Cruz na semi do Pernambucano

O Sport garantiu presença na semifinal do Campeonato Pernambucano na tarde deste domingo. A classificação veio com vitória por 3 a 0 sobre o Decisão, no Estádio da Ilha do Retiro, com um gol anotado por Pablo, ex-São Paulo.

Com o resultado, em busca de uma vaga na final do torneio estadual, o Sport enfrentará o Santa Cruz.

Antes do mata-mata, o Sport recebe o CRB nesta quarta-feira, no Estádio Aldemar da Costa Carvalho, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, a partir das 21h30 (de Brasília).

49'| 2T | (3×0): CEIFADA NA ILHA!!!!! ? Após linda virada de jogo de Hereda, Pablo cruza com desvio e Carlos Alberto cabeceia para o fundo das redes decretando a vitória rubro-negra!#SPTxDEC #SportNoPernambucano pic.twitter.com/QO5IfUTO43 ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 2, 2025

O jogo

O Sport pressionou o Decisão desde o primeiro minuto, mas encontrou dificuldades para transformar seu domínio em chances de gol. Ao longo da partida, a equipe de Pepa foi se desgastando fisicamente, enquanto os visitantes desperdiçavam seus poucos contra-ataques.

No segundo tempo, ambos os times voltaram com as mesmas propostas do início do jogo. O Sport dominou a posse de bola e a maioria dos grandes lances da partida, mas sem efetividade dos atacantes.

Aos 27 minutos, Pablo conseguiu quebrar a defesa adversária, abrindo o placar para os donos da casa. Com 39 minutos, o Sport ampliou por meio de Romarinho e, aos 49, Carlos Alberto fez o terceiro.