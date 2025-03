Sem Messi, Inter Miami goleia o Houston Dynamo com gol de Suárez e vence a primeira na MLS

O Inter Miami não teve Messi à disposição, mas goleou o Houston Dynamo por 4 a 1, neste domingo, no Estádio BBVA Compass, em Houston, pela segunda rodada da MLS. Segovia (2), Allende e Luis Suárez marcaram os gols do time visitante. Lodeiro fez para os donos da casa.

A vitória foi a primeira do Inter Miami na MLS, após empate na primeira rodada. A equipe ocupa a terceira posição da Conferência Leste, com quatro pontos. O Houston Dynamo amargou a segunda derrota e está na lanterna da Conferência Oeste.

O Inter Miami volta a campo na quinta-feira para o jogo de ida das oitavas de final da Concachampions contra o Cavalier SC. Já o Houston joga no sábado contra o Columbus Drew pela MLS.

That's a wrap in Houston ? Taking home all 3 points ? pic.twitter.com/kaxI6wmpIs ? Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 3, 2025

Messi não foi relacionado pelo técnico Javier Mascherano, mas Suárez, Sergio Busquets e Jordi Alba estiveram em campo. O primeiro gol do jogo saiu aos seis minutos do primeiro tempo. Segovia recebeu assistência de Suárez e bateu na saída do goleiro para abrir o placar para o Inter Miami.

Suárez voltou a dar assistência aos 36. O uruguaio deu lindo passe de primeira para Allende, que disparou até a grande área e bateu no ângulo para ampliar o marcador. Aos 47, Segovia recebeu do camisa nove, dividiu com a marcação e bateu para marcar o terceiro do jogo.

O garçom Suárez deixou o seu no segundo tempo. Aos 33, ele recebeu de Busquets na frente, limpou a marcação, invadiu a área e bateu de canhota no alto. 4 a 0 para o Inter Miami. Sete minutos depois, Lodeiro recebeu na esquerda, finalizou no alto e descontou para o Houston.