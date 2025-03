São Paulo x Novorizontino: veja onde assistir ao duelo pelas quartas do Paulistão

O São Paulo recebe o Novorizontino nesta segunda-feira, no Morumbis, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir: O duelo será transmitido por TNT Sports (TV por assinatura) e Max (, mas você pode acompanhar todos os lances em tempo real no site da Gazeta Esportiva.

O São Paulo terminou a fase de grupos do Estadual como líder do Grupo C, com 19 pontos conquistados, um a mais que o Novorizontino, que se classificou na segunda colocação. Por isso, o Tricolor tem a vantagem de jogar em casa.

A equipe do técnico Luis Zubeldía chega para o confronto em busca de uma nova sequência na temporada. Após cinco jogos sem vencer, o time são-paulino bateu o São Bernardo por 3 a 1, no último domingo.

Do outro lado, o Novorizontino também vem de vitória. Na última rodada da fase de grupos, os comandados de Eduardo Baptista venceram o Botafogo-SP por 2 a 1, em jogo que também ocorreu no domingo.