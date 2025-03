São Paulo x Novorizontino: veja informações e prováveis escalações do jogo pelas quartas do Paulista

São Paulo e Novorizontino fecham as quartas de final do Campeonato Paulista nesta segunda-feira, no Morumbis. A bola rola para o confronto, disputado em jogo único, a partir das 20h (de Brasília).

O Tricolor Paulista encerrou a primeira fase do Estadual na liderança do Grupo C, com 19 pontos, um a mais em relação ao Novorizontino, que se classificou na segunda colocação. Por ter passado em primeiro, o time da capital tem a vantagem de jogar em casa.

A equipe do técnico Luis Zubeldía espera emendar a segunda vitória seguida na temporada. No último domingo, o São Paulo visitou o São Bernardo e venceu por 3 a 1, com dois gols de André Silva e um de Arboleda.

?? Preparação finalizada para as quartas de final do Paulistão! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/V8KS5qbr64 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 2, 2025

O treinador argentino teve a semana inteira livre para preparar a equipe. Para o duelo, ele espera poder contar com Ferreira. O atacante vem treinando com o restante do grupo nos últimos dias e pode pintar como novidade para a decisão. Além disso, Alisson e Enzo Díaz, poupados na vitória de 3 a 1 sobre o São Bernardo, voltam a ficar à disposição.

Outra novidade fica por conta do zagueiro Ruan e do meia Rodriguinho. Os atletas, que se recuperam de lesão, iniciaram a transição física neste domingo, no CT da Barra Funda, mas ainda não devem ser relacionados. Mesmo caso de Luiz Gustavo, que ainda deve ficar de fora. O volante Pablo Maia (cirurgia no tornozelo direito) e o goleiro Young (torção no pé direito) completam a lista de desfalques.

O São Paulo mira voltar à semifinal do Estadual após duas eliminações seguidas nas quartas, sendo a mais recente, inclusive, para o próprio Novorizontino. Em 2024, a equipe do interior bateu o Tricolor nos pênaltis após empate no tempo normal.

O time de Novo Horizonte espera eliminar o clube da casa pela segunda vez consecutiva. Diferentemente do São Paulo, o Novorizontino entrou em campo no meio da semana e venceu. A equipe bateu o Rio Branco-ES por 3 a 1, fora de casa, e avançou à segunda rodada da Copa do Brasil. Pelo Paulista, superou o Botafogo-SP por 2 a 1, no último domingo, também como visitante.

Para o jogo, o técnico Eduardo Baptista não poderá contar com o atacante Adriano. Ele foi expulso na vitória sobre o Botafogo-SP e terá que cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X NOVORIONTINO

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 3 de março de 2025 (segunda-feira)



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Rafael Tadeu Alves de Souza



VAR: Jose Claudio Rocha Filho

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Bobadilla (Marcos Antônio), Alisson, Lucas e Oscar; Luciano e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía

NOVORIZONTINO: Jordi; Dantas, Rafael Donato e Patrick Brey; Bruno José, Luís Oyama, Marlon e Matheus Frizzo; Robson, Waguininho e Pablo Dyego.



Técnico: Eduardo Baptista.