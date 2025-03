Santos vence Bragantino com brilho de Neymar e terá clássico fora na semi

O Santos foi brindado novamente com a estrela de Neymar, bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 na Vila Belmiro e já sabe que terá pela frente um clássico fora de casa na semifinal do Paulistão.

Neymar e João Schmidt marcaram na vitória, um em cada tempo. O camisa 10 foi decisivo com participação em ambos os gols. Ele fez o seu terceiro desde o retorno ao clube, guardando o dele pelo segundo jogo seguido.

O Santos enfrentará Corinthians ou Palmeiras na semi, mas a definição do rival depende do resultado de São Paulo x Novorizontino. De acordo com o regulamento do Paulistão, o Peixe tem neste momento a 3ª melhor campanha entre os semifinalistas e confirma tal posição se o São Paulo perder ou avançar nos pênaltis. Nesse caso, enfrenta o Palmeiras. Porém, caso o Tricolor vença, o adversário do Alvinegro praiano será o Corinthians, líder na classificação geral.

O time comandado por Pedro Caixinha volta a campo no próximo final de semana necessariamente como visitante. As semis terão novamente o formato de confronto único, com 9 de março como data base, e serão disputadas nos estádios dos times com as melhores campanhas.

Neymar segue em busca de manter a escrita de sempre chegar à final do Paulistão. O craque disputou o campeonato entre 2009 e 2013 e esteve na decisão todas as vezes —venceu três títulos e ficou com dois vices.

Neymar comanda Santos à semi

Neymar, do Santos, comemora seu gol contra o Bragantino, pelas quartas do Paulistão Imagem: Divulgação/Santos

Neymar chamou a responsabilidade e inaugurou placar logo cedo no estilo ousadia e alegria. O camisa 10 buscou a bola desde o início, liderando a equipe da casa e infernizando os adversários por todo o gramado, mas principalmente pela esquerda. Foi por lá onde criou a jogada em que sofreu falta e converteu a cobrança.

O jogo seguiu em alta intensidade após o gol e passou a ter trocação franca entre os times. O Bragantino partiu para o ataque, enquanto o Santos continuou explorando as jogadas em velocidade, só que sem conseguir controlar o ritmo do jogo. Era bola lá e cá. A atmosfera também se elevou, com entradas mais firmes dos dois lados, mas foi abaixando próximo do fim do primeiro tempo.

O Bragantino por pouco não empatou na volta do intervalo, mas foi o Peixe quem ampliou para encaminhar a classificação. O segundo gol do Santos deixou o time visitante mais abatido, e os donos da casa passaram a administrar a vantagem em uma segunda etapa completamente morna. Neymar ainda preocupou ao cair no gramado após olhares ao banco de reservas, mas deixou o campo andando normalmente ao ser substituído, apenas recorrendo ao gelo na posterior da coxa.

A partida também marcou a estreia do Benjamín Rollheiser pelo Santos. Ele foi acionado na reta final e teve seus primeiros minutos em campo pelo novo time. Já o Menino da Vila Deivid Washington não saiu do banco e ainda não reestreou após ter sido repatriado.

Gols e destaques

Neymar comemora seu gol pelo Santos contra o Mirassol, pelo Paulistão Imagem: Anderson Lira/Ag. Estado

1x0: Neymar avançou pela esquerda, partiu para cima do marcador e foi derrubado perto da lateral da área. Ele próprio foi para a cobrança, bateu à meia-altura tirando da barreira e guardou com 8 minutos de jogo. A bola desviou em Juninho Capixaba no meio do caminho, complicando Cleiton, e terminou no fundo da rede.

Pitta arrisca: Aos 29', o paraguaio recebeu na intermediária, cortou para dentro e arriscou de longe. Ele mandou uma bomba cruzada, rasteira, que passou perto da trave.

Quase o segundo: Tiquinho puxou contra-ataque aos 42', abrindo para Soteldo na direita. O venezuelano avançou e devolveu cruzamento na área. O centroavante dominou no peito e podia chutas, mas rolou para Guilherme, que foi travado na finalização.

Bragantino carimba a trave: Aos 6' do 2º tempo, Hurtado levantou para a área adversária. Pedro Henrique ganhou de Gil pelo alto e cabeceou firme. A bola explodiu na trave, colada no ângulo, e Pitta estourou para fora depois.

2x0: Aos 11, Neymar cobrou escanteio venenoso no 1º pau, Cleiton não conseguiu segurar e a sobra ficou com João Schimdt. O volante santista bateu girando e mandou no cantinho para ampliar.

Ficha técnica

Santos 2 x 0 Bragantino

Competição: Quartas de final do Paulistão

Local: Vila Belmiro, em Santos

Data e horário: 2 de março de 2025, às 20h45

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Manis e Denis Matheus Ferreira

Amarelo: Matheus Fernandes, Gabriel Bontempo, Gil

Gols: Neymar, aos 8'/1ºT, e João Schmidt, aos 11/2ºT

Santos: Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo (Pituca) e Neymar (Gabriel Veron); Soteldo (Thaciano), Tiquinho Soares (Rollheiser) e Guilherme (Luan Peres). Técnico: Pedro Caixinha

Bragantino: Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel (Vitinho Mota), Matheus Fernandes (Eric Ramires) e Jhon Jhon (Fernando); Henry Mosquera (Lucas Barbosa), Pitta e Vinicinho (Thiago Borbas). Técnico: Fernando Seabra