Santos aposta em retrospecto positivo contra o RB Bragantino neste século para ir às semis do Paulista

Na noite deste domingo, o Santos disputa seu primeiro compromisso decisivo da atual temporada. O Peixe enfrenta o Red Bull Bragantino em jogo único, a partir das 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Alvinegro Praiano somou três vitórias consecutivas nas últimas rodadas do Estadual e parece ter encontrado a escalação ideal. Não só isso, a equipe conta com um Neymar que está reencontrando seu melhor ritmo e ainda terá a torcida a seu favor.

Para além disso, o Santos também pode contar com outro elemento favorável: o retrospecto positivo contra o Red Bull Bragantino neste século. O Peixe tem levado a melhor recentemente contra o adversário das quartas de final e quer fazer valer tal fator para avançar às semis.

No século XXI, Santos e Red Bull Bragantino mediram forças em 25 oportunidades. Em tal período, foram dez vitórias do Alvinegro Praiano, cinco triunfos do Massa Bruta e dez empates.

No início do século, o Peixe dominou o confronto - não à toa, das dez vitórias do clube, seis delas ocorreram de 2006 a 2014, época em que o rival paulista ainda não havia sido comprado pela Red Bull e se chamava Clube Atlético Bragantino.

Amanhã é dia de corredor de fogo. Amanhã é dia de Alçapão! ??? pic.twitter.com/wqZcmRgL2x ? Santos FC (@SantosFC) March 1, 2025

Dois dos resultados recentes mais expressivos do embate, inclusive, vieram neste período. Em 2010, o Santos goleou o Clube Atlético Bragantino por 6 a 3, na Vila Belmiro, com gols de Wesley, Robinho (2x), André (2x) e Zé Eduardo. Neymar, inclusive, foi titular em tal vitória e atuou por cerca de 65 minutos.

Outro resultado que chama a atenção aconteceu em 2014. O Peixe não tomou conhecimento do adversário de Bragança Paulista e atropelou por 5 a 0, novamente na Vila Belmiro. Cícero, Gabigol, Geuvânio (2x) e Leandro Damião balançaram as redes.

No entanto, a partir de 2018, o confronto começou a ficar mais equilibrado. Antes desse ano, o Red Bull Bragantino tinha apenas uma vitória contra o Santos no século. A partir daí, mais empates também passaram a acontecer, especialmente após o Massa Bruta virar SAF e receber mais investimentos.

Já o último encontro entre Santos e Red Bull Bragantino aconteceu pela semifinal do Paulistão do ano passado. Na ocasião, o Alvinegro Praiano bateu o adversário paulista por 3 a 1, na Neo Química Arena, com gols de Joaquim, Guilherme e Giuliano.

Agora, o Santos quer repetir a dose para avançar às semifinais do Estadual. O confronto será disputado em jogo único. Caso o empate persista no placar ao fim dos 90 minutos, a decisão será nos pênaltis.