Romero ultrapassa Jô e assume artilharia do século no Corinthians

Do UOL, em São Paulo

Ángel Romero assumiu a artilharia do século no Corinthians, ao abrir o placar contra o Mirassol neste domingo. O atacante aproveitou uma cobrança de escanteio para fazer 1x0 antes dos 30 minutos de bola rolando.

O que aconteceu

O paraguaio bateu mais uma marca expressiva em Itaquera, no confronto pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

Romero alcançou 66 gols marcados em 338 partidas pelo Corinthians. O último aconteceu aos 22 minutos do 1ª tempo, em lance de escanteio, cobrado por Memphis Depay.

O jogador já havia alcançado o topo da lista entre os artilheiros da Neo Química Arena, com 41 gols anotados em Itaquera.

Romero ultrapassou o ex-atacante Jô na lista de maiores goleadores do Timão no século XXI. Jô somou 65 tentos em 284 jogos no clube paulista.