Romero marca contra o Mirassol, supera Jô e assume artilharia do Corinthians no século XXI

Ángel Romero viveu noite especial pelo Corinthians na noite deste domingo. O atacante marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e superou o ex-Timão Jô, tornando-se o maior artilheiro do clube no século XXI. O resultado colocou o clube na semifinal do Estadual.

Agora, Romero tem 66 gols pelo Corinthians, enquanto Jô ficou para trás, com 65 bolas na rede pelo time alvinegro.. Outro jogador que também briga com o paraguaio no ranking é Yuri Alberto, com 62 gols, a quatro gols de empatar com o paraguaio.

Romero foi escolhido pro Ramón Díaz para começar jogando o confronto contra o Mirassol. A atuação do camisa 11 do Timão rendeu elogios do treinador, que elogiou sua disciplina taticamente.

"Está muito bem. O que me agrada é que ele pode jogar pela direita e esquerda. Foi muito inteligente com o que pedimos. É um goleador e sabemos que pode jogar e resolver. Está bem, feliz por ele e pelo grupo", disse o argentino.

Nesta temporada, Romero tem 13 jogos, quatro gols e duas assistências. O paraguaio celebrou a marca, mas preferiu exaltar o grupo, que terá um jogo decisivo da terceira fase da Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil.

"Muito feliz, pela classificação, primeiramente. Entramos com muita vontade. Feliz pelo grupo. Sem o grupo, o elenco é muito difícil bater metas. Hoje consegui essa marca de ser o maior artilheiro do século XXI. Feliz por isso, mas o objetivo continua. Vai ser sempre o de grupo, ser campeão. O Corinthians voltar a ser campeão. Vamos trabalhar e quarta temos um jogo pesado no Equador. Continuamos em busca de títulos", disse.

"O Corinthians vive sempre sob pressão, jogando quarta e domingo. Sempre uma nova história, uma nova página. Amanhã já pensamos no que será na quarta-feira, temos que ganhar. É assim o dia a dia do Corinthians, o que a gente vivencia. Sempre foi assim. Vamos trabalhar para deixar os companheiros ligados. Temos mata-mata atrás de mata-mata e precisamos ficar ligados para disputar esses jogos que com certeza vamos deixar tudo", seguiu.

Veja o top 10 da artilharia do Corinthians no século XXI:

1° - Romero (66 gols)



2° - Jô (65 gols)



3° - Yuri Alberto (62 gols)



4° - Dentinho (55 gols)



5° - Guerrero (54 gols)



6° - Gil (53 gols)



7° - Liedson e Jadson (50 gols)



8° - Carlos Tévez (46 gols)



9° - Róger Guedes (43 gols)



10° - Chicão (42 gols)