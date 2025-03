Renato Paiva tem missão de ajustar o sistema ofensivo do Botafogo

Apresentado na última sexta-feira, Renato Paiva tem a missão de recolocar o Botafogo nos trilhos. Por sinal, o técnico português vai precisar ajustar o sistema ofensivo e devolver o poder de fogo ao time.

O Fogão ainda busca se encontrar após se despedir de Thiago Almada e Luiz Henrique, destaques de 2024. Eles formaram um poderoso quarteto ofensivo com Savarino e Igor Jesus. Por enquanto, o venezuelano e o centroavante pouco brilharam neste ano.

Savarino tem um gol e uma assistência em sete jogos em 2025, enquanto Igor Jesus tem um gol em oito jogos. A dupla decidiu, com um gol de cada, na vitória no clássico sobre o Fluminense por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Carioca.

Como o próximo compromisso do Botafogo é apenas no fim de março, quando começará o Campeonato Brasileiro, Renato Paiva vai ter tempo para ajustar o time. Inclusive, para encaixar e fazer render as novas opções de ataque.

Artur chegou ao Botafogo cercado de expectativa. Contudo, ele se lesionou logo no início da trajetória pelo Fogão. Nathan Fernandes, jovem atacante de 20 anos, contratado junto ao Grêmio, é mais uma opção para os lados do campo.

O meia-atacante uruguaio Santiago Rodríguez, de 25 anos, é um nome que pode melhorar o poder de fogo do time e também é reforço recente que vai ter tempo para se adaptar antes do início do Brasileirão. Rwan Cruz, de 23 anos, chegou para ser a "sombra" de Igor Jesus.

E opções para melhorar o sistema ofensivo não faltam. Renato Paiva ainda tem Jeffinho e Matheus Martins, possibilidades para as pontas. Rafael Lobato, Yarlen e Kayke são jovens que buscam espaço.

O Botafogo passou em branco nos últimos três jogos (perdeu para o Racing, da Argentina, duas vezes por 2 a 0, pela Recopa Sul-Americana, e para o Vasco por 1 a 0, pelo Campeonato Carioca). Renato Paiva, assim, tem a missão de devolver o poder de fogo ao time e ajustar o sistema ofensivo.