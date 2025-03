Paiva mira no Botafogo longevidade de Abel no Palmeiras: 'Impossível não é'

Do UOL, no Rio e em São Paulo

Renato Paiva chegou ao Botafogo para a segunda passagem no futebol brasileiro e quer um caminho mais longevo que os nove meses em que esteve à frente do Bahia, e com despedida por decisão própria. Ciente da ciranda de treinadores, o português tem como exemplo um compatriota: Abel Ferreira, do Palmeiras. E não apenas pelo tempo de casa, mas também pelas conquistas.

Se o Abel já fez, é porque se pode fazer. Impossível não é. Eu acho que as equipes vivem de ciclos. O futebol vive de ciclos. E o Botafogo acaba de entrar, neste ano, em um ciclo vitorioso. Eu sei que só três clubes ganharam Libertadores e Brasileiro ao mesmo tempo na história do futebol brasileiro. Mais difícil que ganhar é manter nesta realidade que é o futebol brasileiro. O calendário é muito exigente.

Renato Paiva

Abel foi contratado em outubro de 2020 e ainda está no Alviverde. Em junho do ano passado, quando completou três anos, sete meses e 20 dias, se tornou o treinador com mais tempo em uma única passagem na história do clube — Oswaldo Brandão, com 1.327 dias, ocupa a segunda colocação.

Neste período no Palmeiras, o português conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, dentre outros títulos.

Abel Ferreira após a conquista da Supercopa 2023 Imagem: Ettore Chiereguini/AGIF

Recém-contratado, Paiva fez elogios ao elenco do Botafogo durante a apresentação, mas pontuou as necessidades que o calendário exige e pediu apoio da torcida ao longo do ano.

É quase preciso ter dois elencos para nós respondermos a 75 jogos durante a temporada. Não é por acaso que há tanta lesão só nos Estaduais. Portanto, possível é. É simples e complexo. Simples é a resposta, o processo é complexo. Mas é importante percebermos isto, juntos e unidos.

Renato Paiva

"O trabalho com os jogadores no campo é nosso, da comissão técnica, mas depois nós precisamos da torcida, e eu sei o que esta torcida consegue fazer nos momentos mais difíceis. É nesses momentos que, de fato, é necessário. Eles tiveram muitos [presentes] durante este ano e o ano passado. É inegável o peso da torcida e o quão importante vai ser para nós", completou.

O técnico chega sob desconfiança da torcida, que criou expectativas ao longo dos mais de 50 dias em que o Alvinegro esteve sem comandante — a saída de Artur Jorge foi anunciada no dia 3 de janeiro.

O novo comandante, porém, minimizou a primeira impressão da arquibancada e assegurou que vai conquistar os alvinegros que não aprovaram a contratação dele.