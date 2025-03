São Paulo se despede de reforço de R$ 13 milhões que estava fora dos planos

O contrato do colombiano Luis Orejuela com o São Paulo chegou ao fim ontem, após o lateral-direito ter passado os últimos três anos fora dos planos do Tricolor paulista.

O que aconteceu

Contratado em 2021 por R$ 13 milhões, Orejuela tinha vínculo válido com o time do Morumbi até 1º de março deste ano. Ele, que foi o reforço mais caro daquela temporada, deixa o clube quatro anos depois sem nenhuma mensagem de despedida —de ambos os lados.

O lateral havia sido contratado com status de "jogador de seleção" para uma posição necessitada no São Paulo. O jogador de 26 anos pertencia ao Cruzeiro, mas passou a temporada anterior no Grêmio e foi um dos destaques no time nas campanhas do título do Gaúcho e no vice da Copa do Brasil. Seria a reposição ideal caso Daniel Alves fosse alocado no meio de campo.

Orejuela marca em seu estreia pelo São Paulo, contra o Rentistas pela Libertadores Imagem: Ernesto Ryan/Getty Images

Orejuela até deu uma primeira impressão boa, mas depois perdeu posição inclusive entre os reservas. Ele estreou com um gol nos seus primeiros quatro minutos em campo, mas não conseguiu ter atuações consistentes, cometeu falhas defensivas e foi virando última opção. Atuou em apenas 15 partidas em 2021.

A temporada seguinte deu início aos empréstimos em série: passou por quatro times diferentes em três anos. Ele foi cedido ao Grêmio e ao Athletico-PR em 2022, depois ao Ceará e ao Independiente Medellín no ano seguinte. Em 2024, retornou ao time colombiano, mas foi devolvido ao Tricolor no segundo semestre.

Orejuela estava fora dos planos do São Paulo nos últimos três anos e também foi descartado por Zubeldía. O argentino foi mais um treinador que deixou o colombiano encostado. O último jogo do lateral pelo Tricolor foi em abril de 2023, e ele não entra em campo por nenhum time desde maio. Ele, inclusive, poderia ter assinado um pré-contrato com qualquer clube, mas não o fez e está desempregado.