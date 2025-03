Neymar exalta eficiência do Santos nas bolas paradas: 'Time campeão é assim'

O Santos conquistou neste domingo a vaga na semifinal do Paulistão. Mas Neymar já está com a cabeça na final. Ao fim da vitória por 2 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, o atacante exaltou a eficiência santista nas bolas paradas, que originaram os dois gols da partida, e já falou em "time campeão".

"Ficamos felizes com as vitórias, com as bolas paradas, que a gente treina. Time campeão é isso. Em time campeão, a bola parada decide jogo. A gente sabe disso. Todo mundo que estuda futebol e que trabalha com futebol sabe que bola parada ganha jogo. O nosso time vem demonstrando isso. A gente trabalha e no jogo conseguimos fazer", comentou.

O Santos só vai conhecer seu adversário da semifinal na segunda-feira, após o último confronto das quartas de final, reunindo São Paulo e Novorizontino. Questionado sobre um possível encontro com seu amigo Memphis Depay, do Corinthians, Neymar disse não "escolher" o futuro adversário.

"Não (tem preferência). Obviamente, não queremos pegar os times mais fortes, mas tenho certeza de que eles têm mais medo do que eu (de me pegar)", afirmou, entre risadas. "O que vier, sabemos que será um jogo difícil. Mas estamos preparados para enfrentar qualquer time."

Como vem se tornando frequente neste seu retorno ao Santos, Neymar foi decisivo neste domingo. Ele abriu o placar, em uma cobrança de falta, e cobrou o escanteio que gerou o segundo gol santista. Ele soma agora três gols e três assistências em seis partidas pela equipe da Vila Belmiro.