Mirassol tira lição de derrota para surpreender Corinthians: '11 contra 11'

Prestes a comandar o Mirassol diante do Corinthians hoje, às 18h30, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Ivan Baitello sabe que terá uma missão complicada no clube que conhece tão bem.

Aos 51 anos, ele tem longa trajetória no clube, onde já atuou como jogador, treinador, coordenador técnico e supervisor de futebol. Com a saída de Eduardo Barroca, assumiu o time na última rodada da fase de grupos, na derrota por 3 a 2 para o Palmeiras. Agora, o interino quer surpreender o time de melhor campanha no torneio.

"É natural que um time grande, jogando dentro dos seus domínios, seja considerado favorito. Se você fizer uma estimativa do retrospecto, ele tem mais vitórias do que empates e derrotas em casa. Mas o favoritismo é até o árbitro apitar. A partir daí, são 11 contra 11, e os episódios do jogo determinarão muito o que vai acontecer", analisou.

Até por acreditar na zebra, Baitello pede concentração total para seus jogadores. "Tem fatores que influenciam no jogo. Temos que tomar cuidado com cartões, evitar expulsões e não facilitar as decisões para que isso não gere um prejuízo para nós. O Corinthians tem a responsabilidade do resultado, mas o Mirassol tem condições de ir lá, fazer o seu jogo e buscar a classificação".

Lições da derrota

Na primeira fase, o Mirassol terminou na nona colocação geral, mas foi o segundo de seu grupo, garantindo uma vaga para as quartas. A equipe somou cinco vitórias e pretende manter a intensidade aplicada contra o Palmeiras na última rodada.

"O jogo do Palmeiras é uma referência pra nós, mostra do que uma equipe é capaz. Mas cada jogo tem sua história. Contra o Palmeiras, estávamos classificados, enquanto eles precisavam do resultado. Agora é diferente: um jogo eliminatório, onde as duas equipes precisam vencer", explicou Baitello.

Ele reforça a importância de uma atuação sólida para equilibrar as forças contra o Corinthians. "A expectativa é que as pessoas possam fazer um jogo de igual para igual. Se formos merecedores e tivermos capacidade de conquistar a vitória, queremos sair vencedores. Mas a princípio é estar concentrado, focado e preparado para que todos façam o seu melhor".

Alerta com o ataque corintiano

Com 21 gols marcados na fase de grupos - um a mais que o Corinthians -, o Mirassol mostrou força ofensiva. Porém, a defesa também sofreu 21 gols, número que preocupa a comissão técnica.

Do outro lado, o Corinthians conta com um ataque eficiente, liderado por Talles Magno (5 gols), Yuri Alberto e Romero (3 gols cada). Para Baitello, a equipe precisa estar preparada para neutralizar o adversário.

"O Corinthians tem a melhor campanha do campeonato, joga em casa, com apoio da torcida, e é um jogo eliminatório. Naturalmente, eles vão buscar a vitória, ter o controle da partida e nos pressionar. Mas somos sabedores disso e temos que criar soluções para evitar essa situação. Isso faz parte da nossa estratégia", afirmou.