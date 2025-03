Milan amarga a 3ª derrota seguida no Italiano com 1 jogador a menos e gol de pênalti no final

Com um jogador a menos, o Milan chegou a arrancar um empate com a Lazio, mas levou um gol de pênalti nos acréscimos e amargou sua terceira derrota seguida no Campeonato Italiano. Com a derrota por 2 a 1, neste domingo no San Siro, o time de Milão se afasta das competições europeias, já que é apenas o nono colocado, com 41 pontos. O Bologna é o sexto, com vaga na Liga Conferência, com 47. A Lazio subiu para o quarto lugar, na zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 50 pontos.

O Milan foi eliminado nesta temporada nos playoffs da Liga dos Campeões pelo Feyenoord, da Holanda. Antes do jogo, a torcida do Milan protestou contra a direção do clube. Já a Lazio enfrenta o Viktoria Plzen, da República Checa, na quinta-feira pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa.

O retrospecto recente animava o Milan, que estreou o uniforme número quatro, predominantemente vermelho. O time de Milão havia vencido os últimos cinco confrontos com a Lazio no San Siro, mas neste domingo a história foi um pouco diferente. Apesar de contar com menos posse de bola, a Lazio era mais objetiva e obrigou o goleiro Maignan a fazer boas defesas no primeiro tempo.

Aos 28 minutos, o goleiro do Milan fez uma defesa parcial de uma finalização de Marusic dentro da área, mas no rebote Zaccagni foi mais rápido do que a zaga do time da casa e empurrou para o gol. O time da casa era muito burocrático e foi para o vestiário em desvantagem.

No segundo tempo, o Milan melhorou e conseguiu criar chances mais claras de gol. A tentativa de reação, porém, sofreu um baque aos 22 minutos quando Pavlovic foi expulso ao fazer uma falta para evitar um contra-ataque da Lazio.

Mesmo com um jogador a menos, o Milan pressionava os visitantes. O esforço foi recompensado aos 40 minutos, quando Rafael Leão cruzou da esquerda e Chukwueze acertou uma bela cabeçada. A bola bateu no travessão antes de entrar no gol de Provedel.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto, com as equipes criando e desperdiçando chances em ataques e contra-ataques. No minuto final dos acréscimos, Maignan derrubou Isaksen perto da linha de fundo. O pênalti só foi marcado após a revisão do VAR. Pedro, que saiu do banco de reservas, cobrou e selou a vitória dos visitantes.

O Milan agora tenta a reabilitação contra o Lecce no próximo sábado pela 28ª rodada do Campeonato Italiano. Já a Lazio recebe a Udinese no domingo.