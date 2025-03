Memphis retribui homenagem de Neymar em celebração: 'Queria há muito tempo'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Memphis Depay fez a comemoração do Neymar ao marcar o segundo gol do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. O holandês foi um dos destaques da partida que fez a equipe de Ramón Díaz avançar à semifinal da competição com melhor campanha geral.

Conversamos e há muito tempo queria marcar e comemorar para o Neymar, meu amigo. Infelizmente, fazia um tempo que não marcava, os goleiros não permitiam. Mas marquei hoje, e tinha falado que faria a celebração. Quero encontrá-los [Santos] e vencê-los de novo. Memphis Depay

O que aconteceu

Memphis marcou o segundo gol do Corinthians aos 30 minutos do 2º tempo. Na comemoração, ele fez a "careta" que se tornou notória nas celebrações de Neymar.

Neymar já havia homenageado Memphis. Ele fez a celebração com os dedos nos ouvidos na vitória do Santos sobre a Inter de Limeira, no último domingo.

Memphis e Neymar são amigos. Eles, inclusive, trocaram camisas no clássico entre Corinthians e Santos. "Nos conhecemos há muito tempo. (...) É um cara que gosto muito, admiro. Não só como jogador, mas como pessoa também. Temos uma amizade muito bonita", disse o jogador do Peixe, na ocasião.

memphis fazendo a comemoração do neymar pic.twitter.com/Wir8ANOnGR -- out of context brasileirão (@oocbrsao) March 2, 2025

Memphis foi o autor da assistência para Romero abrir o placar. Foi o quinto passe para o gol do holandês no ano.