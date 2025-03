Marc Márquez tem fim de semana perfeito e conquista etapa da Tailândia de MotoGP; Bagnaia é 3º

Marc Márquez fechou o fim de semana perfeito na madrugada deste domingo ao conquistar a etapa da Tailândia, primeira prova do calendário de 2025 da MotoGP, numa corrida repleta de emoções. Ele, que fez a pole e ganhou também a sprint, superou o irmão Alex Márquez (Gresini) nas voltas finais para obter a vitória em Buriram. Francesco Bagnaia chegou a encostar nos líderes no fim da prova, mas acabou em terceiro.

O espanhol, que agora defende a Ducati, não vencia uma etapa de abertura desde a temporada 2014. Esta foi a terceira vez que ele triunfou na Tailândia e o começo de 2025 não poderia ser melhor. Marc Márquez lidera a classificação do Mundial de MotoGP com 37 pontos. Alex é o segundo com 29 e Bagnaia, seu companheiro de equipe, aparece em terceiro com 23. A próxima etapa da MotoGP acontece entre os dias 14 e 16 de março na Argentina.

A largada da etapa da Tailândia teve emoção já no início. Alex Márquez, que saiu em segundo no grid, foi tocado e caiu para o quarto lugar. A recuperação, porém, veio antes da conclusão da primeira volta. Ele recuperou o posto para ficar na cola do líder Marc Márquez. Francesco Bagnaia voltou a ser terceiro seguido de Ai Ogura e Franco Morbidelli na quinta posição.

Pedro Acosta teve problemas, errou na tomada da curva e caiu. Ele conseguiu voltar e retornou à prova em último lugar. Mas a mudança mais significativa veio na quarta volta. Marc Márquez teve problema com a pressão dos pneus e perdeu a liderança.

Andando na casa de 1min31, a briga entre os irmãos Márquez pelo primeiro posto continuou intensa. Francesco Bagnaia, o Peco, aproveitou a disputa à sua frente para encostar nos dois primeiros enquanto Morbidelli, após aumentar o ritmo, conseguiu a quarta posição, deixando o japonês Ogura em quinto.

No pelotão intermediário as mudanças também aconteceram. Joan Mir sofreu uma queda e teve de abandonar. Marco Bezzecchi aproveitou a brecha de Jack Miller na volta 17 e conseguiu ganhar a sexta posição em Buriram.

Resistindo aos ataques do irmão Marc Márquez, Alex conduziu bem a sua Gresini e defendeu a sua posição com maestria. Restando três voltas para o fim, porém, Marc conseguiu dar o bote, retomou a liderança e logo abriu vantagem.

Peco Bagnaia tentou apertar o vice-líder, mas Alex soube se defender e garantiu a segunda posição. Marc Marquez, que abriu boa vantagem após recuperar a ponta, apenas administrou as últimas voltas para receber a bandeira quadriculada e confirmar a vitória.

Confira o resultados da etapa da Tailândia de MotoGP:

1º - Marc Marquez (ESP/Ducati), em 39min37s244

2º - Alex Marquez (ESP/Gresini), a 1s732

3º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), a 2s398

4º - Franco Morbidelli (ITA/VR46), a 5s176

5º - Ai Ogura (JAP/Trackhouse), a 7s450

6º - Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia), a 14s967

7º - Johann Zarco (FRA/HOnda), a 15s225

8º - Brad Binder (AFS/KTM), a 19s929

9º - Enea Batistini (KTM), a 20s053

10º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46), a 21s546

11º - Jack Miller (AUS/Pramac), a 22s315

12º - Luca Marini (ITA/Honda HRC), a 23s940

13º - Fermin Aldeguer (ESP/Gresini), a 24s760

14º - Miguel Oliveira (POR/Yamaha), a 26s097

15º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 26s456

16º - Maverick Viñales (ESP/KTM), a 28s770

17º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 31s095

18º - Somkiat Chamtra (TAI/LCR), a 31s480

19º - Pedro Acosta (ESP/KTM), a 42s115

20º - Lourenço Savadori (ITA/Aprilia), a 46s827

Não completaram a prova:

Joan Mir (ESP/Honda HRC)

Raul Fernandez (ESP/Trackhouse)