Manel Kape embolsa quase R$ 300 mil de bônus por Performance da Noite no UFC Vegas 103

Manel Kape foi o grande protagonista do UFC Vegas 103 deste sábado (1º). Com a vitória dominante sobre Asu Albamayev via nocaute técnico no terceiro round, o peso-mosca (57 kg) pode ter conquistado algo difícil de se mensurar: um 'title shot' na próxima rodada. E para além do âmbito esportivo, o angolano também terá uma noite de gala no aspecto financeiro. Afinal de contas, 'Starboy', como é conhecido, foi contemplado com o bônus de 'Performance da Noite' do card e, consequentemente, embolsou a quantia de 50 mil dólares (R$ 294 mil).

A notícia foi divulgada momentos após a realização do evento, pelo próprio Ultimate, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). Afiado na trocação e atento nas defesas de queda, Kape apresentou um desempenho irretocável, devidamente recompensado com o bônus. Agora, o peso-mosca angolano soma seis vitórias nas últimas sete lutas dentro da liga presidida por Dana White.

Confira os outros vencedores do bônus

Além de Kape, outro atleta de destaque no card ganhou o bônus de Performance da Noite: Mario Pinto. Em sua estreia no Ultimate, o gigante português não sentiu a pressão e aplicou um nocaute fulminante em Austen Lane, ampliando sua invencibilidade no MMA para 10-0. Já o prêmio de 'Luta da Noite' foi concedido para o argentino Estevan Ribovics e o marroquino Nasrat Haqparast, que travaram uma verdadeira batalha sangrenta no card principal do UFC Vegas 103. Como recompensa, ambos embolsaram os 50 mil dólares extras.

