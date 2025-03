Manchester United perde do Fulham nos pênaltis e cai na Copa da Inglaterra

Pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, neste domingo, o Manchester United caiu diante do Fulham, em pleno Old Trafford. Após empate por a 1 a 1 na prorrogação, o time do brasileiro Casemiro perdeu por 4 a 3 nos pênaltis.

Em busca da reabilitação, o Manchester United volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta a Real Sociedad, pelas oitavas de final da Liga Europa, a partir das 14h45 (de Brasília), na Reale Arena.

Já o Fulham, classificado às quartas da Copa da Inglaterra, terá como seu próximo rival no torneio o Crystal Palace. Pela 28ª rodada do Inglês, a equipe enfrenta o Brighton no sábado, no American Express Community Stadium, às 12h.

O jogo

Em cobrança de escanteio aos 45 da primeira etapa, Andreas Pereira cruzou a bola na primeira trave e, após desvio de Rodrigo Muniz, Bassey testou para dentro do gol, inaugurando o marcador para o Fulham.

Com 26 minutos do segundo tempo, o United conseguiu reagir. Em boa jogada pelo lado esquerdo do campo, Dalot descolou um cruzamento para Bruno Fernandes, que bateu de canhota para empatar o confronto.

Nas cobranças de pênalti, Bruno Fernandes, Dalot e Casemiro converteram para o United, enquanto Lindelof e Zirkzee desperdiçaram. Pelo Fulham, Jiménez, Berge, Willian e Robinson marcaram.

Em mais um jogo disputado neste domingo, após empate por 1 a 1 no tempo normal, o Brighton superou o Newcastle por 2 a 1, na prorrogação, no St. James' Park.