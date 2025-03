Fulham vence nos pênaltis, piora crise do United e vai às 4as da Copa da Inglaterra

O Fulham está nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar — e prorrogação — o time venceu o Manchester United nos pênaltis e afundou ainda mais os Red Devils na crise. Além da temporada conturbada, o clube enfrentou um corte no número de funcionários, fechamento da cantina e até um rato no campo do Old Trafford.

Apenas na 14ª colocação do Campeonato Inglês, o Manchester United está a 13 pontos do Chelsea, primeiro clube na zona de classificação para as competições europeias. O Fulham é o nono no Inglês, com 11 pontos de vantagem sobre o rival.

O time do técnico português Ruben Amorim tenta agora salvar a temporada na Liga Europa. Após terminar a primeira fase na terceira colocação, o time de Manchester enfrenta a Real Sociedad pelas oitavas de final. A primeira partida acontece na quinta-feira, na Espanha.

Na semana em que o gigante inglês anunciou uma reestruturação financeira após cinco anos de prejuízos, a eliminação na Copa da Inglaterra é mais um duro golpe dentro de campo. Um corte de funcionários é esperado ao longo do ano, além de contenção de despesas, que inclui fim de refeições gratuitas aos funcionários, que passaram a receber frutas.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou com o time da casa ligeiramente melhor, mas sem conseguir produzir lances perigosos. O Fulham conseguiu equilibrar as ações e conseguiu as melhores chances. O gol saiu já nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Rodrigo Muniz desviou de cabeça na primeira trave e Bassey completou de cabeça para o gol.

Na segunda etapa, o Manchester United pouco produzia, mas conseguiu o empate com Bruno Fernandes. O português aproveitou cruzamento de Dalot da esquerda e bateu cruzado, no canto do goleiro Leno, aos 26 minutos. Em casa, o Manchester United não soube aproveitar a atmosfera criada com o empate e não pressionou o rival para buscar a virada até o fim do tempo regulamentar. Nos acréscimos, foram criadas várias chances para definir a classificação, tanto do Fulham como do United, mas a partida foi para a prorrogação.

A equipe da casa manteve o bom ritmo no primeiro tempo do tempo extra e criou bons lances, mas não conseguiu marcar. A segunda etapa também foi recheada de boas jogadas, com os goleiros das duas equipes trabalhando. Sem gol, a decisão foi para os pênaltis.

Após três cobranças certas para cada time, Lindelof e Zirkzee erraram suas tentativas pelo United e o Fulham não precisou bater sua quinta penalidade e venceu por 4 a 3.