Liberados pelo DM, Ruan e Rodriguinho iniciam transição física no São Paulo

No treinamento deste domingo, o departamento médico do São Paulo liberou e Ruan e Rodriguinho iniciaram o processo de transição física. Acompanhados pela preparação física, os jogadores fizeram atividades no gramado do CT da Barra Funda.

O meio-campista Rodriguinho se recuperou de dores na coxa esquerda e iniciou os trabalhos com bola. Nesta temporada, o jogador já atuou em duas oportunidades, antes de sentir lesão. Contra o Botafogo-SP, ele esteve em campo durante os 90 minutos, enquanto, diante da Portuguesa, entrou aos 15 minutos da etapa final. Nos embates com Santos e Mirassol, o meia ficou no banco de reservas.

Ruan, por sua vez, se recuperou de lesão na região posterior da coxa direita. Além de estar nos jogos contra a Portuguesa e o RB Bragantino, o zagueiro atuou pela última vez no empate sem gols contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Na ocasião, Zubeldía escalou três zagueiros e ele ficou pelo lado direito.

O São Paulo encerrou, neste domingo, os treinamentos para o duelo diante do Novorizontino, pelas quartas de final do Paulista. A bola rola às 20h (de Brasília) desta segunda-feira, no Morumbis, que promete estar cheio.

Mais cedo neste sábado, o clube do Morumbis confirmou mais de 46 mil ingressos vendidos para a partida. O São Paulo tem a vantagem de ser mandante por ter encerrado a fase de grupos na liderança do Grupo C, com 19 pontos, um a mais que o Novorizontino.