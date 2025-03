Léo Pereira analisa vitória do Flamengo e escolha "controversa" do Vasco pelo Nilton Santos

O Flamengo largou em vantagem em relação ao Vasco na semifinal do Campeonato Carioca. Neste sábado, o Rubro-Negro venceu o rival por 1 a 0, no Estádio Nilton Santos, com tento de Bruno Henrique. O zagueiro do Fla Léo Pereira analisou o clássico.

"A gente sabia e esperava que seria um jogo muito truncado, que a equipe deles tentaria impor um ritmo bem forte na marcação e no começo do jogo a gente pôde ver lances mais duros e o juiz teve de intervir com amarelo. Na minha opinião, a maioria deles corretamente. Mas a gente conseguiu aplicar o nosso jeito de jogar durante quase todo o jogo", começou Léo Pereira, na zona mista.

"Acredito que a gente fez um jogo consistente, como a gente vem fazendo. É claro que a equipe deles teve um pouco mais de chances de finalizar na nossa baliza, mas a gente fica feliz pelo resultado e feliz por sair novamente zerado", acrescentou o defensor.

Léo Pereira também abordou o fato de o Vasco, mandante do primeiro jogo, ter escolhido o Estádio Nilton Santos. O assunto rendeu ao longo da semana.

"A gente tem de acreditar que esses jogadores (do Vasco) que votaram contra o sintético não gostaram de jogar aqui hoje (sábado). Mas é aquilo que a gente conversou durante a semana. A gente sabia que eles mudariam o jogo para cá e a gente não tem muito o que fazer, foge ao nosso controle. A gente tem de focar naquilo que está ao nosso alcance, que é treinar bem e se preparar para dar o nosso melhor em campo independentemente do local", pontuou o jogador do Flamengo.

"O Brasileiro vai começar agora e a gente vai jogar metade dele fora. Então a gente não pode escolher gramado, estádio. É claro que é um pouco confuso, porque eles pedem para jogar no Maracanã e agora eles mudaram para o Nilton Santos. Então fica um pouco controverso, mas a gente tem de focar no que a gente pode controlar", conluiu Léo Pereira.

O segundo jogo da semifinal entre Flamengo e Vasco será no sábado, às 17h45 (de Brasília), no Maracanã.

O primeiro tempo do clássico foi quente, com seis cartões amarelos, sendo quatro para o Vasco e dois para o Flamengo. Após ver o rival ter as melhores chances na 1ª etapa, o Rubro-Negro cresceu de produção no segundo tempo e chegou à vitória com um gol de Bruno Henrique.

Campeão da Taça Guanabara, o Flamengo tem a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols na semifinal contra o Vasco. Assim, após ganhar a ida por 1 a 0, pode perder o jogo de volta por um gol de diferença que se classifica para a decisão.