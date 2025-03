Lei do ex? Corinthians reencontra Cria do Terrão e ídolo nas quartas

O Corinthians vai reencontrar quatro jogadores que passaram pelo clube no confronto das quartas de final do Campeonato Paulista contra o Mirassol, hoje, às 18h30 (de Brasília). Além disso, o ex-volante Paulinho, ídolo corintiano e atual coordenador técnico do Leão, poderá estar na área técnica.

Quem pode aplicar a Lei do Ex?

Clayson, atacante bicampeão paulista e campeão brasileiro pelo Corinthians. O jogador foi destaque da Ponte Preta, no Paulistão de 2017, e chamou a atenção do Timão. Levantou a taça nacional na mesma temporada e os canecos estaduais em 2018 e 2019. Nesta edição do Paulista, ainda não marcou nenhum gol em 11 jogos disputados.

Matheus Davó, atacante que foi contratado pelo Corinthians como uma promessa do Guarani, em 2020, mas não vingou. Em 2022, foi emprestado ao clube formador e passou a rodar por outros clubes. Davó tem um gol em sete partidas neste Paulistão, sendo uma carta na manga do Mirassol no segundo tempo.

Roni, volante formado no terrão alvinegro. Desde a infância no Corinthians, Roni foi campeão da Copinha de 2017 e ganhou projeção nas categorias de base. Em 16 de setembro de 2020, estreou com gol no profissional, na vitória sobre o Bahia por 3 a 2. O jogador permaneceu por três temporadas no Timão, até ser emprestado para o Atlético Goianiense em 2024. Neste ano foi anunciado pelo Mirassol, somando apenas 183 minutos em 6 jogos pelo Leão.

Reserva no gol é ex-Corinthians

Reserva de Cássio por sete anos no Corinthians, Walter é banco de Alex Muralha em 2025. O goleiro teve uma longeva passagem pelo Timão, entre 2013 e 2020, inclusive sendo pedido pela torcida para ser titular em fases ruins do titular. Walter foi emprestado ao Cuiabá em 2021, assinou com o clube por quatro temporadas e, aos 37 anos, fechou com o Mirassol. No entanto, em 2025, não disputou nenhum jogo.

Encontro com ídolo na área técnica

Paulinho, ex-volante e ídolo corintiano, pode pintar na área técnica do Mirassol. O atual coordenador técnico do Leão tem feito aparições ao lado da comissão interina da equipe após a demissão de Eduardo Barroca.

Ivan Baitello comandará o Mirassol possivelmente com a ajuda do ex-Corinthians, em confronto na Neo Química Arena. A situação aconteceu na última rodada da frase de grupos, na derrota para o Palmeiras por 3 a 2, no Allianz Parque.