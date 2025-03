Karol Gimenes fica em quinto lugar e Brasil encerra Grand Slam de Tashkent de judô sem medalha

O Brasil marcou a sua despedida do Grand Slam de Tasshkent de judô sem conseguir subir ao pódio. Neste domingo, no terceiro e último dia de competições, Karol Gimenes (78kg) foi quem teve o melhor resultado ao alcançar o quinto lugar.

A peso meio-pesado fez boa campanha nas fases preliminares e chegou até a disputa do bronze. No entanto, ela acabou superada pela israelense Inbal Lanir, vice-campeã olímpica nos Jogos de Paris-2024, que venceu o combate por ippon.

A campanha de Gimenes teve início com um triunfo sobre a usbeque Shoira Aminova. Nas oitavas, ela venceu a japonesa Shori Hamada e se garantiu na fase seguinte. No entanto, o revés diante da alemã Alina Boehm, número cinco do mundo, tirou a brasileira da briga pelo ouro.

Na respescagem, a recuperação veio com uma vitória por estrangulamento na disputa contra Shu Huei Hsu, de Taiwan. Diante da israelense Inbar Lanir, no entanto, ela levou a pior. Após se defender de uma entrada da adversária, Karol não escapou de uma chave de braço e perdeu o combate.

Beatriz Freitas também subiu no tatame, mas sua participação foi breve. Ele perdeu a luta contra a croata Petrunjela Pavic e se despediu do torneio na primeira rodada. O saldo da participação brasileira no Grand Slam foram três quintos lugares e dois sétimos. O próximo desafio no calendário internacional acontece nos dias 7 e 8 de março, quando acontece o Grand Prix da Áustria.