Na Nike, Italo Ferreira sonha em treino com LeBron: 'Muito motivacional'

Italo Ferreira começou 2025 com uma nova parceria de peso: a Nike. O campeão mundial e olímpico de surfe fechou um contrato de quatro anos com a gigante do esporte antes do início da temporada, tornando-se um dos poucos surfistas a integrar o time da empresa norte-americana.

Em entrevista exclusiva ao UOL, durante uma sessão de testes na São Paulo Surf Club - nova piscina de ondas localizada na Marginal Pinheiros, em frente à Ponte Estaiada -, Italo falou sobre a importância dessa parceria e revelou um desejo: treinar com LeBron James.

Você entra numa marca que tem um seleto grupo de grandes atletas, de grandes histórias. E me encaixar nesse lugar, nessa marca, me dá ainda mais motivação Italo Ferreira

Acho que uma parceria com LeBron James seria divertida. Um treino em uma academia sinistra? Seria muito motivacional para mim Italo Ferreira

A longevidade de LeBron no basquete, mesmo aos 40 anos, impressiona Italo, que vê o americano como um exemplo de dedicação máxima ao esporte.

"Ele é um dos caras que mais me inspiram. Pela forma como se entrega ao esporte, como cuida 100% do físico, da carreira, do mental. Você vê o cara em alto nível até hoje, completamente entregue ao esporte que ama."

LeBron James é um dos maiores jogadores da história Imagem: David Berding/Getty Images

Além de um patrocínio

Mais do que um contrato de patrocínio, Italo vê a parceria com a Nike como uma oportunidade de construir um legado dentro da marca.

"Hoje já não é mais sobre dinheiro, e sim sobre o que eu posso criar dentro da marca. Qual história eu vou deixar naquela empresa? Para mim, é muito mais motivador pensar nisso do que só colocar um adesivo na prancha e pronto", explicou.

Ele também destacou que quer estar envolvido na criação de produtos e contribuir ativamente com a Nike.

"Quero somar dentro da marca, ter ideias, estar presente na criação. Isso me dá prazer. E aí, quando entro na água, tudo fica mais fácil, porque olho para minha prancha e vejo tudo aquilo que eu sonhei estampado no meu equipamento."

Italo Ferreira, na São Paulo Surf Club Imagem: Marcelo Maragni

Líder do Circuito Mundial

Italo Ferreira é o atual líder do Circuito Mundial da WSL. O brasileiro assumiu o topo do ranking após vencer a última etapa, realizada na piscina de ondas de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

O próximo evento, o terceiro do calendário, acontece em Portugal entre os dias 15 e 25 de março. Vale lembrar que o brasileiro já foi bicampeão nesta etapa, subindo no lugar mais alto do pódio em 2018 e 2019.