Igor Coronado sofre lesão na perna direita e vira desfalque no Corinthians

O Corinthians ganhou um novo desfalque para a reta final do Campeonato Paulista. Neste domingo, o clube comunicou a que o meia Igor Coronado sofreu uma lesão no tendão do adutor da perna direita e, por isso, virou baixa para o duelo contra o Mirassol, pelas quartas e final do Estadual. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Além dele, o Departamento Médico do Corinthians conta também com o volante Raniele. O atleta sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve se ausentar dos gramados por cerca de um mês. Assim, a dupla vira uma dor de cabeça para Ramón Díaz.

Nesta temporada, Coronado disputou dez jogos, sendo nove pelo Paulista, todos como titular, e um pela Libertadores. Além disso, tem dois gols marcados.

O Timão vive uma sequência dura na temporada. A equipe vem de uma classificação sofrida à terceira fase da Copa Libertadores, diante da Universidad Central, da Venezuela. O time do Parque São Jorge venceu os venezuelanos por 3 a 2 (4 a 3 no placar agregado), com gol de Yuri Alberto nos minuto finais.

Além de ter pela frente o mata-mata do Paulista caso vá avançando, o Timão também disputa a terceira fase do torneio continental já na próxima quarta-feira. Os comandados de Ramón Díaz enfrentam o Barcelona de Guayaquil, em jogo de ida, que será disputado no Equador.