Flu atropela Volta Redonda com dois de Canobbio e encaminha vaga à final

Do UOL, no Rio de Janeiro

Imponente, o Fluminense goleou o Volta Redonda por 4 a 0 hoje, no Maracanã, com dois de Canobbio, e encaminhou sua vaga para a final do Campeonato Carioca. Os outros gols foram marcados por Jhon Arias e Germán Cano.

Grande vantagem - O Tricolor agora pode perder por três gols de diferença no jogo da volta, dia 9, em Volta Redonda (RJ), que mesmo assim garante sua classificação na decisão. O time da Cidade do Aço tem a vantagem de dois resultados iguais já que fez uma campanha melhor na Taça Guanabara.

Duelo de argentinos na artilharia - Com o gol marcado, Germán Cano igualou Vegetti na artilharia do Campeonato Carioca com seis tentos.

Vaias antes do jogo - O técnico Mano Menezes foi vaiado antes mesmo de a bola rolar. A manifestação aconteceu quando seu nome foi anunciado durante a escalação no telão do Maracanã. Após o primeiro gol, ele se direcionou para um torcedor que estava atrás do banco de reservas e lhe mandou beijos ironicamente.

O jogo

O Fluminense teve o controle do jogo desde os primeiros minutos, mas contou com uma ajuda do próprio Volta Redonda para ter sua vida facilitada logo no início, quando Wellington Silva falhou e Canobbio abriu o placar. O erro com gol na sequência pareceu abalar o time da Cidade do Aço que, acuado, passou a conceder espaços e o Tricolor foi se aproveitando. O predomínio só não foi completo porque o Voltaço chegou a assustar com duas bolas na trave, sendo uma em impedimento.

No segundo tempo o Fluminense nem precisou colocar o pé no acelerador para se manter soberano na partida. Mano Menezes fez modificações e manteve o nível da equipe diante de um Volta Redonda atônito e pobre de criação no ataque, que levou o quarto gol quando preparava uma substituição em atacado com quatro jogadores. No fim, o Tricolor poupou o físico e segurou o resultado.

Gols

Bobeada e gol do Flu - O Fluminense abriu o placar logo aos seis minutos do primeiro tempo quando Wellington Silva foi recuar para o goleiro e o passe foi fraco, dando uma assistência para Canobbio, que teve tranquilidade e tocou no canto, rasteiro.

Flu amplia - O Tricolor chegou aos 2 a 0 aos 17 minutos quando Jhon Arias se aproximou da área e deu uma enfiada para Canobbio, que chegou batendo cruzado para fazer seu segundo na partida.

Golaço de Arias - O 3 a 0 foi uma pintura de Arias. Ele dominou, partiu em direção à área do Volta Redonda e decidiu arriscar da intermediária. A bola saiu um foguete e morreu no ângulo. Golaço!

Virou goleada! - Aos 25 do segundo tempo, Keno recebeu na esquerda e rolou para Germán Cano. O argentino teve a frieza de um artilheiro, dominou tirando o zagueiro e chutou forte, fazendo o 4 a 0 para o Fluminense.

FLUMINENSE 4 X 0 VOLTA REDONDA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Competição: Campeonato Carioca (semifinais)

Data e hora: 2 de março de 2025, às 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Auxiliares: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca

VAR: Philip Georg Bennett

Cartões amarelos: Otávio, Canobbio (FLU); Bruno Santos, Pierre, Fabrício (VOL)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Canobbio, aos seis minutos do primeiro tempo (FLU); Canobbio, aos 17 minutos do primeiro tempo (FLU); Jhon Arias, aos 38 minutos do primeiro tempo (FLU); Germán Cano, aos 25 minutos do segundo tempo (FLU)

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli (Facundo Bernal) e Jhon Arias; Kevin Serna, Canobbio (Keno) e Germán Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.

Volta Redonda: Jean Drosny, Wellington Silva (Bruno Barra), Lucas Souza, Fabrício e Sanchez (Juninho Monteiro); Pierre (Henrique Silva), Robinho e PK (Luciano Naninho); Marquinhos (Mirandinha), MV e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.