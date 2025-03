Fluminense quer aproveitar o embalo diante do Volta Redonda pela semifinal do Carioca

Com o moral elevado após conseguir a sua maior goleada na história da Copa do Brasil, quando venceu o Águia de Marabá por 8 a 0, o Fluminense volta a campo neste domingo, contra o Volta Redonda, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O Maracanã recebe o duelo que terá início às 18h.

O Fluminense terminou a Taça Guanabara, primeira fase do Estadual, em terceiro lugar, com 17 pontos, enquanto o seu adversário foi o segundo colocado, com 20. O jogo da volta está marcado para o dia 9 de março (domingo), no mesmo horário do confronto de ida, mas em Volta Redonda. O time que se classificar enfrenta Flamengo ou Vasco na grande decisão da temporada.

Fora dos últimos três jogos, Thiago Silva segue como dúvida. O zagueiro está se recuperando de uma lesão no tendão calcâneo do pé esquerdo e não atuou contra o Águia de Marabá visando o jogo contra o Volta Redonda. Caso seja relacionado, irá atuar ao lado de Ignácio, que vive grande momento. Com este possível retorno, Juan Freytes pode voltar ao banco de reservas.

Reservas na Copa do Brasil, o lateral-direito Samuel Xavier e o volante Hércules podem retornar ao time titular. A dupla disputa espaço com Guga e Otávio, respectivamente. Destaque do setor ofensivo no início da temporada, Riquelme Felipe deve seguir no banco de reservas. Em alta, Kevin Serna deve formar o trio de ataque com Canobbio e Germán Cano.

Liberado para voltar aos treinos, Paulo Henrique Ganso não estará disponível. Sem praticar atividades físicas desde janeiro, quando foi diagnosticado com miocardite, o meia viverá período de ‘pré-temporada’ para recuperar a forma física ideal. Renato Augusto, que atua na mesma posição, se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo e também é desfalque.

Atual campeão da Série C do Brasileirão, o Volta Redonda começou o Carioca como uma das principais atrações da competição. Com o bom desempenho apresentado ao longo da primeira fase, a equipe treinada por Rogério Corrêa garantiu a classificação às semifinais com uma rodada de antecedência.

A tendência é que o técnico mande a campo o que tem de melhor à disposição. Entre os destaques estão o zagueiro Fabrício, ex-Flamengo, o meia Chay, campeão da Série B pelo Botafogo em 2021, e os atacantes Kelvin, que passou por Botafogo, Fluminense e Vasco, e Bruno Santos, artilheiro do clube no estadual com três gols.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VOLTA REDONDA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Gabriel Fuentes; Hércules (Otávio), Martinelli e Arias; Canobbio, Germán Cano e Kevin Serna. Técnico: Mano Menezes.

VOLTA REDONDA - Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Bruno Barra, Pierre e Chay; Kelvin, Bruno Santos e Marcus Vinícius. Técnico: Rogério Corrêa.

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira da Cruz.

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).