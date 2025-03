Fluminense goleia o Volta Redonda e se aproxima da final do Carioca

O Fluminense deu um passo importante rumo à final do Campeonato Carioca. Neste domingo, o Tricolor goleou o Volta Redonda por 4 a 0, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca. Cannobio (2), Arias e Cano marcaram os gols do jogo.

Com um primeiro tempo contundente, em que Canobbio e Arias brilharam, o Fluminense pulverizou a vantagem do Volta Redonda e se aproximou da decisão do Estadual. Agora, o Tricolor pode perder por até três gols de diferença que fica com a vaga para a decisão.

Segundo colocado da Taça Guanabara, o Volta Redonda entrou na semifinal com a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. O Fluminense ficou em terceiro lugar na fase de classificação. Agora, o Voltaço está em situação delicada e precisa vencer por quatro gols de vantagem.

O segundo jogo da semifinal do Carioca será no domingo, às 18h (de Brasília), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Antes, o Fluminense tem compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil e enfrenta o Caxias, nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul.

VEEEEEEEEENNNNNNNNCEEEE O FLUMINEEEEENNNNNSEEEEEE! CANOBBIO, ARIAS E GERMÁN CANO MARCAM E O FLU GOLEIA O VOLTA REDONDA NA IDA DA SEMIFINAL DO CARIOCA! ???????????? pic.twitter.com/CaFXOY5fUF ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) March 2, 2025

O jogo

O técnico Mano Menezes ainda não pôde contar com Thiago Silva, que se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo. Lima, com um incômodo muscular, virou mais um desfalque no Fluminense. O treinador retornou com Samuel Xavier na lateral direita, manteve Otávio no meio de campo e escalou Kervin Serna no ataque.

O Fluminense abriu o placar aos seis minutos. Wellington Silva errou o recuo para Jean Drosny. Canobbio, então, ficou cara a cara com o goleiro e tocou no canto: 1 a 0 no Maracanã. Dois minutos depois, Arias passou para Serna, na direita. Ele chutou cruzado e Jean Drosny defendeu.

O Volta Redonda chegou a acertar o travessão aos 13 minutos. Após falta cobrada para a área, Sanchez cabeceou e a bola explodiu no poste. Contudo, o árbitro Yuri Elino Ferreira da Cruz marcou falta no lance.

O Fluminense ampliou aos 17 minutos. Cano achou Arias, que deu um bolão para Canobbio. O uruguaio chutou cruzado e fez 2 a 0 no Maracanã. O Volta Redonda quase diminuiu aos 29 minutos. PK arriscou da entrada da área, e Fábio espalmou. No rebote, Bruno Santos cabeceou e acertou o travessão.

O Tricolor respondeu de forma fatal. Aos 38 minutos, Arias avançou pelo meio e soltou a bomba na entrada da área: belo gol e 3 a 0 no placar. O Fluminense construiu uma excelente vantagem no primeiro tempo.

2º tempo

Mano Menezes colocou Guga no lugar de Samuel Xavier no intervalo. O segundo tempo começou sem muita emoção. Aos 15, Mano entraram Hércules e Keno nos lugares de Otávio e Canobbio. Aos 20, Hércules recebeu na área, pela direita, e bateu no travessão.

O Fluminense chegou ao quarto gol aos 25 . Keno arrancou pela esquerda, invadiu a área e tocou para Cano. Ele dominou e chutou no canto: 4 a 0. Foi o sexto gol dele no Carioca e o 99º com a camisa do Flu. O centroavante está empatado com Vegetti, do Vasco, no topo da artilharia do torneio estadual.

Aos 39, Arias teve chance para marcar o quinto. Fuentes cruzou da esquerda, Everaldo, que entrou no lugar de Cano, chutou cruzado e encontrou o colombiano, livre. Arias, contudo, cabeceou para fora, na pequena área. Um minuto depois, Fábio espalmou a finalização de Juninho Monteiro, alteração de Rogério Corrêa.

O Fluminense voltou a criar aos 42 minutos. Everaldo recebeu na área e chutou. Jean Drosny salvou com o pé esquerdo. Depois, aos 46, o goleiro evitou mais um gol, após finalização de Hércules.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 4 X 0 VOLTA REDONDA

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)



Data: 02/03/2025, domingo



Horário: 18h (de Brasília)



Público: 15.979 pagantes / 17.877 presentes



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Thayse Marques Fonseca



VAR: Philip Georg Bennett



Cartão amarelo: Otávio, Canobbio e Kevin Serna (Fluminense) e Bruno Santos, Pierre e Fabrício (Volta Redonda)



Cartão vermelho:



Gols: Canobbio, aos 6 e aos 17? do 1ºT, Arias, aos 38 do 1ºT, e Cano, aos 25 do 2ºT (Fluminense)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga), Ignácio, Freytes e Gabriel Fuentes; Otávio (Hércules), Martinelli (Bernal) e Arias; Kevin Serna, Canobbio (Keno) e Cano (Everaldo). Técnico: Mano Menezes.

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva (Bruno Barra), Lucas Souza, Fabrício e Sanchez (Juninho Monteiro); Pierre (Henrique Silva), Robinho, PK (Luciano Naninho) e Marquinhos (Mirandinha); MV e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.