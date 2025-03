Decisivo, Bruno Henrique se impõe como solução em vaga deixada por Gabigol

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Novamente decisivo, Bruno Henrique 'levanta o braço' para ocupar a lacuna deixada no time do Flamengo após o adeus do ídolo Gabigol, e volta a mostrar credenciais para se tornar solução para posição que foi foco no mercado da diretoria então recém-eleita.

O camisa 27 teve nova oportunidade como referência no ataque, foi o autor do gol da vitória sobre o Vasco, no primeiro jogo da semifinal do Carioca, e recebeu elogios do técnico Filipe Luís.

Jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito, fala em campo, com números, títulos, gols, sacrifício pelos companheiros, pela equipe, joga em qualquer posição que colocar. E nos clássicos, nos jogos mais difíceis, os grandes jogadores aparecem, e o Bruno é um deles.

Filipe Luís

"Para mim, que fui companheiro, é fácil falar, mas a história está aí, diante dos nossos olhos. É um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independentemente de onde joga, da idade que joga e quanto joga. É muito especial", completou.

Dos quatro gols marcados na temporada 2025 até aqui, foram todos em clássicos: dois na Supercopa do Brasil, contra o Botafogo, e dois contra o Vasco, em dois duelos no Estadual.

Um dos últimos remanescentes da geração de 2019, Bruno Henrique começa o ano com novos passos para cair ainda mais nos braços da torcida. E quem sabe fazê-la esquecer de Gabigol, que deixou o Rubro-Negro no fim do ano passado e hoje está no Cruzeiro.

Não é sorte. Bruno trabalha muito. Muito, muito. Nada é por acaso.

Filipe Luís

Após o adeus de Gabigol e possível despedida de Carlinhos — que se concretizou pouco depois — a diretoria do Flamengo passou a ter como alvo o acerto com um centroavante. José Boto, diretor executivo de futebol, analisou o mercado e contratou Juninho, que se tornou o primeiro reforço da gestão do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que havia tomado posse em dezembro.

Os números também apontam para uma escolha acertada quanto à renovação, após negociação que teve alguns obstáculos — o tempo de contrato foi um deles. O clube, inicialmente, ofereceu dois anos, mas o jogador, à época prestes a fazer 33 anos, indicava três. Após as arestas serem aparadas, o clube anunciou, em janeiro de 2024, um novo vínculo com Bruno Henrique até dezembro de 2026.