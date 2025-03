Ex-companheiro de Ronaldo caiu nas drogas e hoje trabalha como pedreiro

Do UOL, em São Paulo

Fabio Macellari foi companheiro de Ronaldo na Inter de Milão, mas teve que mudar de vida desde que se aposentou em 2015. No fim da carreira no futebol, o italiano caiu no mundo das drogas e hoje trabalha como pedreiro.

Fundo do poço

Lateral-esquerdo, Fabio Macellari representava uma grande promessa do futebol italiano. Apesar disso, ele não soube balancear a vida luxuosa no mundo da bola: aproveitava a vida noturna desenfreadamente, gastava dinheiro como se não houvesse amanhã e vivia em círculos com acesso fácil às drogas.

"Cometi alguns erros e até usei drogas. Quando se é jovem e ganha muito dinheiro, você se habitua naturalmente a um padrão de vida mais elevado. Não pensamos no que virá depois", disse Macellari em entrevista ao programa de televisão Non é la d'Urso.

Depois que deixou a Inter no começo dos anos 2000, o ex-lateral ainda passou por outros clubes italianos, como Bologna. Ele também defendeu as cores do Cagliari, época em que seu vídeo em drogas aumentou expressivamente. Macellari revelou que consumia cocaína até antes de entrar em campo.

Em 2015, ele se aposentou por um time da terceira divisão da Itália. Desde então, encontrou outros trabalhos.

"Quando jogava futebol, era generoso, pagava tudo para todos, não pensava no futuro. Ao mesmo tempo, caí no mundo das drogas e gradualmente perdi tudo. Nessas situações, percebe-se que é preciso recomeçar ou morrer", destacou Macellari.

Agora, aos 50 anos, o ex-jogador paga as contas com seu trabalho como pedreiro — antes atuou como lenhador e padeiro — e mantém distância do futebol, apesar de possuir licença de treinador.