Corinthians tem mudanças na zaga e Romero no lugar de Garro contra Mirassol

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians está escalado com novidades para enfrentar o Mirassol, na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Paulistão. O meia Rodrigo Garro começa no banco de reservas, enquanto a zaga tem surpresas.

O Alvinegro vai a campo com: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Martínez, Breno Bidon e Carrillo; Yuri Alberto, Romero e Memphis. São três mudanças com relação ao time que venceu a UCV na pré-Libertadores, no meio da semana.

Ramón Díaz trocou os dois zagueiros, promovendo a estreia de Gustavo Henrique na temporada, e colocou Romero no lugar de Garro. André Ramalho e João Pedro Tchoca ficam como opção na reserva.

Já o Mirassol terá: Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Clayson e Iury Castilho. O técnico é Ivan Baitello.

Igor Coronado e Raniele são baixas no Corinthians por lesão. O clube divulgou, em informe médico, que Coronado trata lesão no tendão do adutor da perna direita, enquanto a de Raniele é no bíceps femoral da coxa direita.

O lateral Fabrizio Angileri está relacionado pela primeira vez. O argentino pode fazer a sua estreia pelo novo clube.

O clube do Parque São Jorge ostenta uma sequência de dez jogos de invencibilidade. Até então, foram nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota em 2025.

O Corinthians, dono da melhor campanha, tem a vantagem do mando de campo nas quartas. Se avançar, enfrentará necessariamente o semifinalista de pior campanha.

A partida tem início às 18h30 (de Brasília) e será transmitido pelo UOL Play. A Record, a Cazé TV, o Nosso Futebol e o Zapping também exibem o duelo.

Maior campeão, o Corinthians não vence o Paulistão há cinco anos. O último dos 30 títulos alvinegros do campeonato foi em 2019.

Veja o time