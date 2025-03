Em início pelo São Paulo, Cédric soma mais minutos em campo do que em última temporada no Arsenal

O lateral direito Cédric mal chegou ao São Paulo mas já vem ganhado espaço em campo. Inclusive, em seu início pelo Tricolor Paulista, o português já somou mais minutos do que em sua última temporada pelo Arsenal, da Inglaterra.

Cédric disputou cinco jogos com a camisa do São Paulo, sendo dois como titular. Ao todo, ele possui 234 minutos em campo, número superior ao de seus últimos momentos pelo Arsenal.

?? Sábado de ajustes táticos para a primeira decisão do ano! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/vuqVzaEkBF ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 1, 2025

Na temporada 2023/24, o lateral de 33 anos jogou apenas cinco partidas, sendo uma entre os onze iniciais. Nestas aparições, o jogador acumulou apenas 123 minutos de jogo. Além disso, vale destacar que, neste período, o português chegou a disputar um jogo pelo time sub-21 do Arsenal, em que atuou por 69 minutos. Se somarmos as minutagens, o número ainda seria menor do que o conquistado no Tricolor.

Cédric firmou vínculo de apenas três meses com o São Paulo, com término previsto para o final de abril. O defensor precisa seguir mostrando serviço para renovar o contrato com o clube do Morumbis.

Para isso, o português mira a titularidade contra o Novorizontino, nesta segunda-feira, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no Morumbis a partir das 20h (de Brasília).