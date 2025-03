"Eles têm mais medo do que eu", diz Neymar sobre possíveis rivais do Santos na semi

O Santos está na semifinal do Campeonato Paulista. Neste domingo, a equipe praiana venceu o RB Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro. Autor do primeiro gol, Neymar falou sobre os possíveis rivais do Peixe na semi.

Com o triunfo, a equipe ultrapassou o São Paulo e subiu para a terceira posição da tabela geral. Caso permaneça nessa colocação, o adversário será o Palmeiras. No entanto, se o Tricolor vencer o Novorizontino no tempo normal, nesta segunda-feira, o Alvinegro enfrentará o Corinthians.

"Não (sobre preferência por algum adversário). Obviamente que a gente não quer pegar os times mais fortes. Tenho certeza que eles têm mais medo do que eu. Eles têm mais medo de me pegar do que eu deles. O que vier vai ser um jogo difícil, mas a gente está preparado para qualquer time", apontou Neymar, à Cazé TV, após o jogo.

Neymar marcou de falta o primeiro gol do jogo. João Schmidt ampliou na segunda etapa. O camisa 10 do Santos anotou seu terceiro tento desde seu retorno, sendo que todos saíram de bola parada. Ele destacou a importância desde tipo de jogada.

"A gente fica feliz com as vitórias, com as bolas paradas, coisa que a gente treina. Time campeão é isso. A bola parada decide o jogo, todo mundo que estuda futebol sabe disso. Nosso time vem demonstrando isso, a gente trabalha e consegue fazer no jogo", comentou.