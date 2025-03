Derrotado pelo Flamengo, Carille projeta semana decisiva do Vasco

O Vasco perdeu para o Flamengo por 1 a 0, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, e está pressionado na semifinal do Campeonato Carioca. O Gigante da Colina vai precisar ganhar o jogo de volta por dois gols de diferença para avançar à final. E o time tem uma semana decisiva pela frente, com confronto também pela Copa do Brasil. O técnico Fábio Carille abordou a situação.

"É o mental. Temos de virar a chave agora e pensar só na Copa do Brasil, jogo decisivo, é um jogo só. Não tem espaços para erros. Para depois a gente voltar para o Carioca. Temos de respeitar. A gente sabe do momento do Flamengo, sabemos do nosso momento e temos de usar nossas armas. Não vou ter muito tempo para trabalhar, bem pouco, sei disso, mas a gente também está acostumado ao nosso futebol aqui, que é jogo em cima de jogo e muitas vezes é vídeo, é conversa e levar para o campo, posicionar sem ter uma certa intensidade que é necessária para o jogo", começou Fábio Carille, na coletiva.

"Mas não é reclamar e sim buscar alternativas para que a gente tenha equilíbrio o quanto antes como equipe para que a gente tenha um padrão melhor durante os 90 minutos, manter uma regularidade maior ", acrescentou o treinador.

Quarto colocado na Taça Guanabara, o Vasco entrou em desvantagem na semifinal do Carioca. O Flamengo tem o benefício do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Assim, para eliminar o rival e avançar para a decisão do Estadual, o Gigante da Colina vai ter de vencer por dois gols de diferença no sábado, no Maracanã. Contudo, antes, tem outro jogo decisivo.

O Vasco, agora, foca no Nova Iguaçu, rival pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo é nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. Neste ano, com equipe alternativa e ainda sem Carille, o Gigante da Colina empatou por 1 a 1 com o time da Baixada Fluminense pelo Carioca.

"Eu não fui o técnico contra o Nova Iguaçu. É uma equipe que já fez um bom campeonato no ano passado, foi vice-campeã estadual, perdeu para o Flamengo. Muitos jogadores do ano passado continuam. Se eu não me engano tinham sete jogadores neste jogo contra o Vasco (deste ano) que permaneceram do ano passado, mas a gente tem de olhar para nós, estudar bastante a estratégia e passar tudo para os nossos jogadores bem passado da parte ofensiva e defensiva para que eles possam desenvolver em campo", pontuou o técnico do Vasco.