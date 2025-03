Memphis desequilibra, Corinthians bate Mirassol e garante melhor campanha

O Corinthians venceu o Mirassol por 2 a 0 na Neo Química Arena, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e avança à semifinal da competição.

Com a melhor campanha, a equipe de Ramón Díaz poderá decidir em casa caso chegue à decisão do estadual.

Romero abriu o placar e sagrou-se artilheiro do século XXI no Timão com assistência de Memphis — foi o 5º passe para o gol do holandês no ano. Já o camisa 11 marcou o 66º gol com a camisa alvinegra.

Fabrizio Angileri estreou e deu assistência para Memphis marcar o segundo. O lateral-esquerdo, que foi apresentado na última sexta-feira, entrou no lugar de Matheus Bidu, aos 20 minutos da segunda etapa.

Na próxima quarta-feira, o Timão enfrentará Barcelona de Guayaquil, no Equador. A equipe paulista possivelmente viajará nesta segunda-feira para a partida de ida da 3ª fase da pré-Libertadores.

Agora, o clube alvinegro aguarda o fim da rodada de quartas de final para saber seu próximo adversário no Paulista. A única certeza é que não haverá confronto contra o Palmeiras, dono da segunda melhor campanha geral. Um Dérbi só poderia acontecer na final e na Neo Química Arena.

Como foi o jogo

O Timão mudou a dupla de zaga — colocando Gustavo Henrique e Félix Torres — e teve Romero no lugar de Rodrigo Garro. O esquema 4-3-3 funcionou muito bem, com o camisa 11 fazendo uma boa partida pela ponta esquerda e infiltrando na área adversária. Inclusive, foi dele o primeiro gol dos donos da casa, em mais uma assistência de Memphis Depay pelo alto.

Porém, dois fatores decisivos para o Corinthians ir ao intervalo com 1x0 de vantagem no placar: calma e bola no chão. Ao contrário do que o Timão apresentou na última quarta-feira, contra a Universidad Central da Venezuela, pela Libertadores, neste domingo buscou equilíbrio entre defesa e ataque. Sem tentar acelerar todas as jogadas, a equipe alvinegra teve posse de bola e envolveu o Mirassol no ataque.

Na segunda etapa, o time de Ramón Díaz controlou melhor os espaços no campo de defesa e apostou em contra-ataques. O Timão aproveitou os erros defensivos do Leão para ampliar o marcador. O gol de Memphis Depay só precisou de três jogadores tocando na bola para chegar à meta — de Maycon para Angileri, e de Angileri para Memphis. O Mirassol ainda tentou reagir em alguns momentos, balançou as redes numa linda bicicleta de João Victor, mas o zagueiro estava impedido.

Romero artilheiro do século no Timão

Romero, que é artilheiro da Neo Química Arena com 41 gols marcados no estádio, bateu mais uma marca expressiva em Itaquera. Ele alcançou 66 gols marcados em 338 partidas pelo Corinthians. O gol do recorde saiu aos 22 minutos do 1ª tempo, em lance de escanteio, cobrado por Memphis Depay.

O paraguaio ultrapassou o atacante Jô na lista de maiores goleadores do Timão no século XXI. Jô somou 65 tentos em 284 jogos no clube paulista.

Romero comemora após marcar pelo Corinthians contra o Mirassol, no Paulistão Imagem: Fabiano Martins/Ag. Estado

Gols e lances importantes

Matheuzinho afasta o perigo. Chico Kim recebeu pela direita e cruzou rasteiro. A bola passou perigosamente pela área corintiana e Matheuzinho salvou o que poderia ser a primeira finalização do Mirassol, mandando um toque para escanteio.

Memphis para em Muralha. No melhor ataque do Timão nos primeiros 20 minutos, a equipe alvinegra pressionou na área do Mirassol e ganhou o escanteio. Bidon trabalhou a bola, cruzou pela esquerda e encontrou Memphis. O camisa 10 subiu mais do que a defesa para cabecear firme, mas Alex Muralha saltou para fazer uma bela defesa.

Memphis Depay comemor aapós marcar pelo Corinthians contra o Mirassol, nas quartas do Paulistão Imagem: Leonardo Lima/Agif

Gol do artilheiro do século! Romero abriu o placar para o Corinthians, de peixinho, após cobrança de escanteio de Memphis Depay. Foi a 5ª assistência do camisa 10 nesta temporada.

Que isso, Yuri Alberto... O camisa 9 desperdiçou um bom contra-ataque, que começou com Romero roubando bola no perto do círculo central. O centroavante disparou, deixando o marcador para trás na corrida, mas isolou a bola na hora de finalizar.

Yuri perde na cara do gol. Carrillo recebeu um bolão na grande área, ajeitou e cruzou rasteiro. Livre, Yuri Alberto completou a jogada de letra, mas errou o alvo que estava sem goleiro. A sorte do camisa 9 foi que o gol seria irregular, porque o passe do meio-campista foi feito em posição de impedimento.

Bomba de Memphis! Yuri Alberto puxou o contra-ataque em velocidade, ganhou amplitude no campo e deixou Memphis em boa condição para finalizar. O holandês dominou e mandou uma bomba, mas Muralha defendeu.

Muralha salva a própria pele. Numa trapalhada da zaga do Mirassol, Empereur recuou na fogueira para o goleiro, que se atrapalhou e entregou a bola para Martínez. O venezuelano bateu firme, no canto, e Muralha quase abriu um espacate para desviar a bola com o pé direito e evitar o gol.

Quase o empate do Mirassol de bike. Danielzinho cruzou para João Victor, que subiu e tocou com categoria para o meio da área. Lucas Ramon virou uma bicicleta e mandou para as redes, sem chance de defesa para Hugo Souza. No entanto, o VAR apontou impedimento de João Victor.

Assistência de estreante e gol de camisa 10. Em jogada que começou com uma bela inversão de Maycon, Angileri dominou bem, aproveitou o corredor esquerdo livre e arrancou em velocidade até a entrada da área. O lateral-esquerdo fez um cruzamento perfeito para a cabeçada de Memphis. A bola quicou, enganando Muralha, que aceitou passivamente o segundo gol do Timão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 x 0 MIRASSOL

Data e horário: 2 de março, às 18h30 (de Brasília)

Competição: quartas de final do Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Público: 44.436

Renda: R$ 2.914.044,40

Árbitro: Daiane Muniz

Assistentes: Daniel Paulo Zioli e Izabele de Oliveira

VAR: Marcio Henrique de Gois

Cartões amarelos: Carrillo (COR); José Aldo, Reinaldo, Clayson e Danielzinho (MIR)



Gols: Romero, aos 21 minutos do 1° tempo, e Memphis, aos 30 minutos do 2º tempo (COR)

CORINTHIANS: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri); Martínez (Alex Santana), Breno Bidon e Carrillo (Maycon); Yuri Alberto (Talles Magno), Romero (Garro) e Memphis. Técnico: Ramón Díaz.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empererur e Reinaldo; Neto Moura (Daniel Borges), Danielzinho e Gabriel (Léo Gamalho); Chico Kim (Roni), Clayson (José Aldo) e Iury Castilho (Davó). Técnico: Ivan Baitello.

