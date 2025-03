Corinthians e Palmeiras só se enfrentam em potencial final do Paulista; veja cenários

Palmeiras e Corinthians fizeram a lição de casa nas quartas de final do Paulistão. O time alviverde jogou no sábado, com o São Bernardo, no ABC paulista, e venceu por 3 a 0. O clube alvinegro, diante do seu torcedor, despachou o Mirassol por 2 a 0, neste domingo. Com vaga garantida entre os quatro melhores do Estado de São Paulo, os tradicionais rivais só devem se enfrentar na grande decisão.

As semifinais, decididas em um único jogo, são definidas de acordo com as campanhas gerais dos times durante toda a competição. A possibilidade é de que o Palmeiras encare São Paulo ou Santos.

Já que o Corinthians superou o Mirassol, o Palmeiras vai medir forças contra o time com mais pontos entre Santos, Red Bull Bragantino, São Paulo e Novorizontino. Caso os corintianos fossem eliminados, o time de Abel Ferreira iria duelar contra o rival de pontuação mais baixa entre os quatro citados, além do Mirassol. Vale destacar que São Paulo x Novorizontino acontece nesta segunda-feira no MorumBis, às 20 horas.

Com o resultado na Neo Química Arena, é certo que o Corinthians não será o adversário do Palmeiras nas semifinais, pois o time alvinegro, dono da melhor campanha na fase de grupos, vai encarar obrigatoriamente o rival que somou menos pontos. Não é o caso do time de Abel Ferreira e cia.

Outra certeza é a de que o Palmeiras decidirá a semifinal em sua casa: o Allianz Parque. Isso porque já é sabido que tem melhor campanha que o seu próximo adversário, independentemente de quem seja ele. Vale destacar que até o fechamento deste texto, Santos x Red Bull Bragantino ainda não tinha resultado definido.

As partidas das semifinais estão previstas para o próximo domingo. Já as finais serão disputadas em dois jogos nos dias 16 e 27 de março - domingo e quinta-feira, respectivamente.