Corinthians defende invencibilidade histórica contra o Mirassol, rival no Paulista

Para avançar à semifinal do Campeonato Paulista, o Corinthians precisa eliminar o Mirassol, time de Série A, que terminou na segunda colocação do Grupo B. O Timão tem a seu favor um retrospecto muito favorável sobre o time do interior paulista.

Ao todo, Corinthians e Mirassol já se enfrentaram em 13 oportunidades. Foram nove vitórias do Alvinegro, nenhuma do Leão e quatro empates. Isto é, o time do Parque São Jorge tem 69% de aproveitamento contra o adversário, com 21 gols marcados e dez sofridos. Todos os confrontos foram válidos pelo Campeonato Paulista.

A primeira partida entre as equipes, aconteceu no Paulistão de 2008 e terminou empatada em 0 a 0. Os próximos dois duelos, em 2009 e 2010, também terminaram sem um vencedor, com 2 a 2 e 1 a 1, respectivamente. Desde então, nos dez duelos seguintes, foram nove vitórias do Corinthians e apenas um empate.

Neste meio tempo, inclusive, o Timão chegou a eliminar o Mirassol em uma semifinal. No paulista de 2020, marcado pela pandemia, o Corinthians bateu o adversário por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Éderson.

Atuando em casa, o Corinthians superou o Mirassol cinco vezes e empatou outras duas. Agora, em Mirassol, foram quatro triunfos corintianos e duas igualdades.

O próximo Corinthians x Mirassol acontece neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelas quartas do Paulistão. O Alvinegro manda o duelo em casa por ter feito uma primeira fase superior ao Leão. O Timão, aliás, teve a melhor campanha da fase de grupos do estadual, com 27 pontos somados.