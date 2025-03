Jogador sofre sequestro-relâmpago na sexta e joga no sábado no México

O volante Nicolas Fonseca, da seleção do Uruguai, sofreu um sequestro-relâmpago na sexta-feira, no México. Ele joga no Léon ao lado do colombiano James Rodríguez, ex-São Paulo.

Ivan Tona (esq.), do Tijuana, e Nicolas Fonseca (dir.) do Leon Imagem: Jam Media/Getty Images

O que aconteceu

Fonseca foi abordado pelos sequestradores quando estava a caminho do centro de treinamentos do Leon. O crime aconteceu na estrada Lagos de Moreno, no estado de Jalisco.

Ele foi solto em uma região despovoada "alguns minutos depois", segundo a ESPN da Colômbia. Fonseca conseguiu chegar ao local de treinos e participou das atividades no mesmo dia.

Um dia depois, o Leon venceu o Tijuana por 2 a 1 com Fonseca em campo.

Quem é Nicolas Fonseca

Volante uruguaio com passagem pelo River Plate, ele foi titular na campanha da Copa Libertadores do ano passado - em que o time foi eliminado na semifinal, batido pelo Atlético-MG.

Chegou a ser alvo de clubes brasileiros no fim do ano passado. Bragantino, Internacional e Botafogo tiveram seus nomes ligados ao jogador.

O volante é filho de Daniel Fonseca, ex-jogador do River Plate, da Roma e da Juventus, da Itália.