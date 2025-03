Com volta de Brazão, Santos terá força máxima nas quartas do Paulista; veja escalações

O Santos está escalado para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, neste domingo. O Peixe terá força máxima para o confronto decisivo.

A única mudança com relação à escalação da última rodada é o retorno de Gabriel Brazão, recuperado de uma lombalgia. O técnico Pedro Caixinha optou por manter a base do time titular que obteve resultados expressivos nas últimas três rodadas do Estadual.

Assim, o Santos terá em campo a seguinte escalação: Gabriel Brazão; JP Chermont, Zé Ivaldo, Gil e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme.

Além disso, duas novidades também aparecem no banco de reservas do Santos. Deivid Washington e Benjamin Rollheiser já foram devidamente inscritos no Paulista e ficam à disposição de Caixinha para a partida.

EM RITMO DE CARNAVAL, PEIXÃO ESCALADO PARA O MATA-MATA! ???? pic.twitter.com/TqBRyqJYRu ? Santos FC (@SantosFC) March 2, 2025

Os únicos desfalques do Peixe são Aderlan (lesão no joelho esquerdo), Hyan (lesão no joelho direito) e Souza (lesão no tornozelo direito), que seguem entregues ao departamento médico.

Do outro lado, o técnico Fernando Seabra escalou o Red Bull Bragantino com mudanças em relação ao jogo contra o Sousa-PB. Juninho Capixaba, Hurtado e Mosquera entraram no 11 inicial.

O Red Bull Bragantino, então, está escalado da seguinte maneira: Cleiton; Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Gabriel e Jhon Jhon; Henry Mosquera, Vinicinho e Pitta.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília). Santos e Red Bull Bragantino se enfrentam em jogo único, ou seja, quem vencer avança à semifinal. Em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.