Com time nas quartas do Goiano, Atlético-GO anuncia saída do técnico Rafael Guanaes

Neste domingo, o Atlético-GO anunciou por meio de suas redes sociais a saída do técnico Rafael Guanaes. Com isso, o auxiliar Anderson Gomes será o responsável por comandar equipe no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Goiano.

"O clube Atlético Goianiense informa a saída do técnico Rafael Guanaes e seus auxiliares. O clube agradece aos profissionais pelos quase três meses de trabalho. Guanaes é um treinador jovem e que vai deixar as portas abertas no clube. Entendemos que este seja o momento para a mudança", escreveu o clube no X.

Rafael Guanaes chegou ao Atlético-GO nesta temporada e, antes, dirigiu o Operário-PR. Até a sua saída da equipe goiana, somou 13 jogos, com cinco vitórias, seis empates e duas derrotas. Ele classificou a equipe para a segunda fase da Copa do Brasil.

No último sábado, o Atlético-GO empatou por 1 a 1 contra o Inhumas, pela ida das quartas de final do Campeonato Goiano. O segundo confronto será realizado nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly.