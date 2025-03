Com Memphis decisivo, Corinthians vence o Mirassol e avança à semifinal do Paulista

O Corinthians venceu o Mirassol, por 2 a 0, na noite deste domingo, em duelo único das quartas de final do Campeonato Paulista, e carimbou a vaga na semifinal. Romero e Memphis Depay anotaram os gols do Timão, na Neo Química Arena. Com esse resultado, a equipe alvinegra garantiu, também, o mando de campo até uma eventual final.

Assim, o Timão se junta ao Palmeiras entre os classificados à semifinal do Estadual. A equipe de Ramón Díaz ainda aguarda seu adversário da próxima fase. Ainda definem as vagas Santos x Red Bull Bragantino, que se enfrentam na Vila Belmiro, neste domingo, e São Paulo e Novorizontino, partida que acontece na segunda, no Morumbis.

A partida marcou a estreia do lateral esquerdo argentino Fabrizio Angileri, que foi apresentado como novo reforço na sexta-feira. O atleta foi acionando na segunda etapa e deu assistência para o último gol do Timão.

Antes de voltar as atenções à semifinal do Paulistão, o Corinthians entra em campo na quarta-feira para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, em jogo de ida da terceira fase da Libertadores. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Equador.

O jogo

Logo de cara, o Corinthians viu o Mirassol tentar crescer. Os visitantes tiveram mais a bola e deram certo trabalho. Contudo, a primeira finalização foi do Tinão. Romero tentou de fora da área Muralha defendeu. O Leão tentou chegar aos oito minutos, Chico Kim cruzou na área e Matheuzinho afastou o perigo. Aos 12, a árbitra marcou falta antes da entrada da área após a bola bater na mão. Na cobrança, Danielzinho mandou direto ao gol e viu Hugo Souza defender. Cinco minutos depois, o Timão teve boa chegada pela esquerda, com jogada entre Memphis e Yuri. O camisa 9 invadiu a área, cruzou e a defesa do Mirassol afastou pelo alto.

Aos 20, Bidon cruzou pela direita, Memphis cabeceou e Muralha espalmou por cima da meta. Na sequência, em cobrança de escanteio, Memphis Depay mandou na área e Romero completou de cabeça para o gol, colocando o Timão em vantagem, aos 22. Com o gol, o time de Ramon Díaz ganhou mais tranquilidade e quase marcou o segundo aos 23. Memphis encontrou bom passe para Yuri, que bateu cruzado e mandou para fora com perigo. Aos 36, Romero puxou o contra-ataque e acionou Yuri Alberto pela direita. O atacante avançou na área, mas finalizou por cima do gol.

Com quatro do segundo tempo, Gabriel arriscou de longe, a bola desviou na defesa do Timão e foi para fora. O Corinthians teve grande chance de fazer o segundo aos 11. Após receber lançamento na direita, Romero cruzou na área, Yuri Alberto tentou de letra, mas errou a conclusão, sozinho, de frente para o gol e perdeu a chance de ampliar. O lance, porém, estava irregular devido a um impedimento.

Aos 15, Yuri acionou Memphis, o camisa 10 invadiu a área e finalizou para grande defesa de Alex Muralha. Na sequência, em cobrança de escanteio, Romero cabeceou com perigo e mandou perto da trave. Cinco minutos depois, a defesa do Mirassol se atrapalhou e por pouco o Corinthians não marcou o segundo. Empereur recuou errado para Muralha, que deu nos pés de Martínez. O camisa 70 bateu para o gol e Muralha defendeu com o pé.

O Mirassol chegou a empatar aos 22. Em cobrança de falta, Danielzinho levantou a bola na área, João Victor ajeitou para o meio e Lucas Ramon concluiu de bicicleta para balançar a rede de Hugo Souza. Contudo, logo a bandeirinha anotou o impedimento do atleta que deu a assistência. O Timão respondeu aos 31 e ampliou o placar. Angileri recebeu de Maycon pela esquerda e cruzou na medida para Memphis, que cabeceou para o gol. Muralha até tocou na bola, mas não conseguiu evitar o tento corintiano. Na reta final, o Timão viu o Mirassol tentar ensaiar uma pressão, mas sem muita efetividade.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 2 X 0 MIRASSOL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 2 de março de 2025, domingo



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitra: Daiane Muniz



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Izabele de Oliveira



VAR: Marcio Henrique de Gois



Cartão vermelho: Nenhum



Cartões amarelos: Carrillo (Corinthians); Reinaldo, Clayson e José Aldo (Mirassol)



Público: 44.069 torcedores



Renda: R$ 2.914.044,40



Gols: Romero, aos 21 minutos do 1°T, e Memphis Depay, aos 31 minutos do 2°T (Corinthians)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Fabrizio Angileri); José Martínez (Alex Santana), Breno Bidon e André Carrillo (Maycon); Memphis Depay, Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto (Rodrigo Garro).



Técnico: Ramón Díaz

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho e Gabriel (Léo Gamalho); Chico Kim (Roni), Clayson (Daniel Borges) e Iury Castilho (Matheus Davó).



Técnico: Ivan Baitello