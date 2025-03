Com Luighi, Palmeiras fecha preparação para estreia na Libertadores sub-20

O Palmeiras está pronto para estrear na Libertadores sub-20. Neste domingo, no Centro de Competições Formativas da Associação Paraguaia de Futebol, em Assunção-PAR, o Verdão encerrou a preparação para o jogo contra o Blooming-BOL. A novidade no treino foi o atacante Luighi.

Relacionado pelo técnico Abel Ferreira para os últimos jogos do time profissional, o atacante viajou ao Paraguai neste domingo, após ver do banco de reservas a classificação do Palmeiras para a semifinal do Campeonato Paulista. O Alviverde venceu o São Bernardo por 3 a 0 no último sábado.

Luighi está inscrito pelo Palmeiras para a disputa da competição sub-20. Ele falou sobre reencontrar os companheiros de base.

"Eu sempre fico muito feliz quando desço para ajudar o Sub-20. Tive dois dias muito corridos, mas estou sempre aqui para ajudar. Eu trabalho para o Palmeiras, então vou para onde for necessário", afirmou.

As #CriasDaAcademia estão no Paraguai

O atacante disputou oito jogos no profissional do Verdão em 2025 e anotou um gol, que saiu na vitória de 3 a 1 sobre o Botafogo-SP, pelo Paulista. O jovem comemorou o tento, mas destacou que está focado na Libertadores sub-20.

"Graças a Deus fiz um grande gol pelo profissional e pude ajudar a equipe. Agora o foco é aqui na Libertadores Sub-20, que é o objetivo que tenho a cumprir", disse.

"Estou muito ansioso para esta Libertadores, contando as horas para começar logo o jogo. Eu vim para ajudar, espero que a gente consiga esse título inédito para o Sub-20", finalizou.

O Palmeiras enfrenta o Blooming-BOL nesta segunda-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Carfem. O time está no Grupo C do torneio, que também conta com Cerro Porteño-PAR e Independiente del Valle-EQU.