Com gol de Lewandowski, Barcelona faz quatro na Real Sociedad e retoma ponta do Espanhol

O Barcelona retomou a liderança do Campeonato Espanhol na tarde deste domingo. Em jogo válido pela 26ª rodada, com gol anotado por Robert Lewandowski, a equipe do técnico Hans Flick ganhou da Real Sociedad por 4 a 0, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Com 57 pontos, apenas um a mais que o Atlético de Madrid, o Barcelona volta à ponta do torneio. Já a Real Sociedad permanece na nona posição, com 34 pontos ganhos.

Nesta quarta-feira, o Barcelona enfrenta o Benfica, às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Já a Real Sociedad recebe o Manchester United às 14h45 de quinta, na primeira partida das oitavas da Liga Europa.

O jogo

A Real Sociedad fazia um jogo seguro diante do Barcelona. No entanto, logo aos 17 minutos, Elustondo, capitão da equipe, acabou expulso por impedir uma clara oportunidade de gol.

A vantagem numérica facilitou as jogadas do Barcelona e, com 25 minutos, Gerard Martín marcou o seu primeiro gol pelo clube. Logo depois, aos 29, Casadó desviou o chute de Dani Olmo e ampliou o placar.

No segundo tempo, Ronald Araújo ampliou a vantagem do Barcelona, aos dez minutos. Lewandowski, artilheiro da competição, marcou o quarto com 15 minutos e fechou a goleada.