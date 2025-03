Auxiliar do Corinthians aceita protesto da torcida, mas pede 'memória'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Após a vitória sobre o Mirassol, na noite de hoje (2), que fez o Corinthians avançar à semifinal do Paulista com a melhor campanha geral, Emiliano Díaz pediu "um pouco mais de memória" aos torcedores. A declaração aconteceu em questionamento sobre como o elenco recebeu as cobranças da torcida depois do triunfo por 3 a 2 sobre a Universidad Central da Venezuela, pela Libertadores, na última quarta-feira.

O torcedor tem o direito de falar e fazer o que quiser. Acho que esse é o grupo que mais ganhou na última década. Sabemos o que temos de fazer e não ficamos chateados com coisa alguma. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Esse grupo está fazendo ressurgir o Corinthians. Estou feliz pelo grupo, que vem sofrendo muito. Eles conseguiram competir com uma preparação de uma semana. Estou muito orgulhoso do elenco. São seres humanos, passam por coisas distintas. Mas não estamos chateados. Cada um tem o direito de falar e fazer o que quer, mas talvez teriam que ter um pouco mais de memória. Quando chegou este grupo e como está agora Emiliano Díaz

O que mais eles falaram?

Diferença do jogo contra a Universidad Central da Venezuela e Mirassol [Emiliano]: "Foi um jogo totalmente diferente porque era Libertadores. No jogo passado, estávamos mais acelerados e hoje não. Simplesmente isso"

Memphis [Ramón]: "Primeiro quero felicitá-lo, porque foi muito inteligente taticamente pelo que fizemos no jogo. Ele voltou para cobrar o lateral, é um grande profissional e entendeu que jogávamos uma final. Yuri também, Romero também. Taticamente fomos muito bem, e tivemos um ótimo resultado".

Estreia de Angileri [Ramón]: "Ele estava na Europa, e os jogadores que vêm deste lugar mostram "hierarquia", nível e são importantes, como ele foi no lance do Memphis. Estamos contentes, tem que seguir treinando, crescendo. Estamos muito contentes com ele".

Oportunidades desperdiçadas [Emiliano]: "Agora o problema é que não fazemos gol. Semana passada era que tomávamos gol (suspira). O grupo cria. Somos o time que mais faz gols no campeonato. Nem sempre podemos concretizar as chances que criamos, temos uma média alta de gols no Paulista. No ano passado também. Estamos bem, contentes"

Jogo contra o Barcelona, pela Libertadores [Emiliano]. "Libertadores é duro. Chegou a duas semifinais recentes, vem fazendo boas competições. Temos que mostrar que estamos à altura de competir. Será difícil, mas temos este grupo que está acostumado a jogar coisas difíceis. Estamos confiantes que vamos fazer um bom jogo".

Esquema 4-3-3 [Ramón]. "Temos características para jogar desta maneira. Taticamente, os jogadores estiveram bem, gostei, como o sacrifício de Memphis, Romero e Yuri. Sabíamos que poderíamos jogar desta maneira, e gostei muito".