Carille faz alerta sobre mental do Vasco após revés na semi: 'Toma um gol e parece que acabou'

Fábio Carille, técnico do Vasco, externou um problema extracampo que vai exigir mais cuidados seus para ajustar a equipe visando o segundo jogo com o Flamengo, válido pela partida de volta da semifinal do Campeonato Carioca. De acordo com o comandante, a parte mental do elenco precisa ser trabalhada.

"No primeiro tempo brigamos, lutamos e até passamos um pouquinho da dose de tanta vontade (faltas mais ríspidas). Na parada técnica, pedi calma aos jogadores porque os amarelos vieram muito cedo. No segundo tempo, o Flamengo levou o nosso time para trás e isso tirou a nossa paciência. Não é a primeira vez que acontece e tenho de trabalhar o mental desse time", afirmou o treinador.

O único gol da partida, que teve vitória rubro-negra por 1 a 0, neste sábado, acabou por descontrolar o time de acordo com o treinador vascaíno. "Quando toma um gol, parece que acabou tudo. A gente trabalha para não tomar gol, mas faz parte do jogo. Só que a gente se entrega. Esse é um trabalho meu", completou Carille.

Outro fato apontado pelo técnico é sobre a intensidade. Segundo ele, o time precisa manter o mesmo nível de entrega nos dois tempos dos jogos. Manter essa performance vai ser mais um desafio que ele terá pela frente visando o segundo confronto diante do rival rubro-negro.

"Temos de buscar o equilíbrio o jogo todo. No clássico com o Fluminense, fizemos 25 minutos bons, mas depois nos perdemos. Ás vezes é um bom primeiro tempo e depois uma etapa final ruim. Isso não pode acontecer".

Flamengo e Vasco voltam a se encontrar no próximo sábado. O jogo vai ser realizado no Maracanã. Para se credenciar à final, o time cruzmaltino precisa de um triunfo por dois gols. Antes disso, no meio de semana, os vascaínos tem um compromisso na quarta-feira, contra o Nova Iguaçu, em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil.