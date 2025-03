Caixinha incentiva Santos a curtir Carnaval antes da semi: 'Equipe merece'

O técnico Pedro Caixinha liberou o elenco santista para curtir o Carnaval antes de pensar na semifinal do Paulistão. Ele quer os jogadores se divirtam após a classificação sobre o Bragantino, disse que a pausa é merecida e afirmou que o Santos vive momento diferente de quando enfrentou Corinthians e Palmeiras na fase de grupos.

Foi muito importante essa sequência, voltar a não sofrer gols e o adversário não ter muitas situações claras. É pensar na semifinal sem antes deixar de nos divertir, o que é a recompensa da vida. Acho que a equipe merece essa diversão, ainda mais no momento tão importante no brasil como é o carnaval.

Depois que tiver definição do calendário de jogos, poderemos fazer a nossa programação de treino e a preparação para o próximo jogo. Com tudo isso ficamos um pouco mais próximos da nossa ambição, de poder continuar a sonhar em ganhar essa competição.

Corinthians, Palmeiras e Santos são equipes totalmente diferentes [da fase de grupos]. Nós, o Palmeiras e o próprio Corinthians. Momentos também são diferentes. Vamos com calma, vamos desfrutar e divertir, ter uma pausa, ver o jogo de amanhã de pois definiremos o calendário e analisaremos o adversário. São 3 equipes totalmente diferente quer na forma quer no momento. E isso também tem importância.

O que aconteceu

O Santos enfrentará Corinthians ou Palmeiras na semi, mas a definição do rival depende do resultado de São Paulo x Novorizontino. De acordo com o regulamento do Paulistão, o Peixe tem neste momento a 3ª melhor campanha entre os semifinalistas e confirma tal posição se o São Paulo perder ou avançar nos pênaltis. Nesse caso, enfrenta o Palmeiras. Porém, caso o Tricolor vença, o adversário do Alvinegro praiano será o Corinthians, líder na classificação geral.

O time comandado por Pedro Caixinha volta a campo no próximo final de semana necessariamente como visitante. As semis terão novamente o formado de confronto único, com 9 de março como data base, e serão disputadas nos estádios dos times com as melhores campanhas.

O elenco santista folgará segunda e terça e voltará aos treinos na quarta. Na reapresentação, Neymar também será avaliado para ver se teve alguma lesão após sentir a posterior da coxa.

Neymar segue em busca de manter a escrita de sempre chegar à final do Paulistão. O craque disputou o campeonato entre 2009 e 2013 e esteve na decisão todas as vezes —venceu três títulos e ficou com dois vices.

O camisa 10 foi decisivo de novo e marcou o primeiro da vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, na Vila Belmiro. Ele guardou o dele em cobrança de falta e depois cobrou o escanteio que resultou no gol de João Schmidt. Os últimos cinco gols do Peixe tiveram participação do astro.

O que mais Caixinha disse

Neymar preocupa? "Foi qualquer coisa na posterior, mas vamos aguardar ser avaliado e na quarta, quando voltarmos a treinar, esperar que já esteja tudo bem".

Análise do jogo: "Não foi um jogo nada fácil, mais uma vez a bola parada foi decisiva para nós, o Bragantino nos criou muitos problemas, principalmente no 1º tempo, na forma como criavam com superioridade numérica. Nos levaram a defender mais próximos de nossa área, mas também nos deram espaços e nos permitiram chegar com qualidade, mas não finalizar com qualidade. Poderíamos ter encontrado o 2º gol antes. Não entramos muito bem no 2º tempo, mas estivemos mais compactos e soubemos jogar o jogo".

Smoking x macacão: "Nem sempre é possível jogar o futebol com smoking, às vezes é preciso usar o macacão".

Qualidade do meio para a frente: "acredito muito no 11 base, no momento que estão a viver e na competitividade que esse time está a demonstrar no dia a dia de trabalho. Isso nos faz crescer internamente, quem está jogando quer continuar e os outros estão demonstrando que querem sua oportunidade. Ainda não estamos todos no mesmo ritmo, mas com todo esse número vasto de nomes, temos muitas opções e estamos satisfeitos. Vamos ter semanas largas neste mês, e vai nos dar oportunidade no treino".

Assertividade e sacrifício: "Hoje foi importante para dar essa sequência, a equipe cada vez tem comportamentos ofensivos bem mais assertivos, participação com e sem bola. Encontramos uma equipe bem mais coletiva, que se sacrifica com uma orientação em comum

Com Neymar fica mais fácil: "Neymar é fantástico, falei que o 1º ciclo de preparação, de ritmo de jogo, já estava concluído. Agora seguem os próximos, que sei que ele vai cumprir para ser o Neymar que todos queremos e sabemos que vai ser. É um jogador diferenciado em muitos níveis. Nossa preocupação não é de quem vamos enfrentar, e sim em preparar para vencer. Tendo Neymar fica um pouco mais fácil. Tendo Neymar em ritmo superior fica mais fácil ainda. Claro que ele não vai poder fazer tudo sozinho, é muito importante a forma como ele interage com os outros e como os outros dão mais como equipe. O que temos hoje é um time que está a criar dinâmica de relacionamento entre ele, que está orgulhosa da forma como joga."

Problema na Data Fifa: "Se Neymar, Soteldo e Rincón, os selecionáveis, forem convocados efetivamente e chegarmos à final, também tenho que pensar que, se calhar, a dois dias da final, vou ter que fazer alterações. Nesse sentido, penso um pouco mais além, mas o que posso controlar é o próximo treino".

Dupla de zaga em alta: "Os zagueiros estiveram mais uma vez novamente, foi um dos melhores jogos do Gil, esteve melhor até que o Zé Ivaldo. Gil tem vindo a crescer, justificar totalmente a sua titularidade."