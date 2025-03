Brasil vence o Paraguai e é tetracampeão da Copa América de futebol de areia

O Brasil se sagrou tetracampeão da Copa América de futebol de areia neste domingo. A Seleção venceu o Paraguai por 5 a 4, em Iquique, no Chile, pela grande final. Benjamin Jr. (2), Bobô, Thanger e Antonio marcaram para os brasileiros, enquanto Barrios, Medina (2) e Martínez anotaram para os paraguaios.

Assim como no duelo contra a Colômbia, vencido pelo Brasil por 6 a 4, na última sexta-feira, o Brasil empatou o primeiro tempo em 3 a 3. Benjamin Jr marcou um golaço de bicicleta na etapa inicial, primeiro da Seleção no jogo.

A etapa final contou com menos gols, mas teve o Brasil superior ao Paraguai. A Seleção conseguiu encontrar dois gols e viu o adversário diminuir na reta final. No entanto, os brasileiros saíram de quadra com a vitória.

O título foi o quarto do Brasil na história da Copa América de futebol de areia. Além do título de 2025, a Seleção também foi campeã do torneio em 2016, 2018 e 2023. O Paraguai, com uma conquista, é o segundo maior campeão.